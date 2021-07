Ustarroz anunció la obra para mejorar Avenida de los Inmigrantes

JUNTO A VIALIDAD NACIONAL

El jefe comunal y el titular del organismo nacional, Gustavo Arrieta, anunciaron la obra que permitirá realizar completamente el principal acceso a Mercedes. Se jerarquizará, embellecerá y dará mayor seguridad vial. Incluye diversas infraestructuras para el acceso a nuestra ciudad.

Al respecto, el intendente Ustarroz dijo que “este es un día histórico para Mercedes, donde además de reconocer el gran esfuerzo, y la palabra cumplida de Gustavo Arrieta y el Estado Nacional, hemos firmado la realización de este sueño que nos habíamos planteado, de jerarquizar el principal acceso a la ciudad de Mercedes, esto para nosotros es un día histórico”.

Según indicó el jefe comunal, “el año pasado tuvimos la oportunidad de dialogar con el jefe de bloque de nuestro espacio político, el diputado nacional, Máximo Kirchner, y le planteamos que, como obra estructural para la ciudad, de cara al futuro, teníamos el proyecto del tramo de la Avenida de los inmigrantes, desde la Av. 1 hasta la ruta 5. Donde por el crecimiento y la importancia de la ciudad veíamos necesario hacerla de dos manos, un proyecto que con el ministro Eduardo “Wado” de Pedro habíamos soñado allá por el 2011” y subrayó “hoy, además de reconocer el gran esfuerzo y el cumplimiento de lo pactado sobre la devolución, al pueblo de Mercedes, de lo invertido en la obra de la avenida 2, firmamos este acuerdo que se traducirá en trabajos concretos”.

En ese marco, Ustarroz repasó el trabajo que se viene haciendo con el área de vialidad nacional “hoy la calle 34 desde la Av. 40 hasta la ruta 41 ya se está haciendo, no son palabras, no son convenios, es una realidad concreta, tangible que nos garantiza el acceso a una escuela y le brinda servicios a una zona que no tenía pavimentación” y agregó “estamos muy contentos porque sabemos que de la mano de la obra pública se genera el empleo, como así también, el desarrollo y el crecimiento de una ciudad, como Mercedes, con la participación de toda la comunidad”.

Ustarroz agradeció “a los funcionarios que escuchan a los intendentes como representantes del pueblo, que generan mesas de trabajo, mismas que dan resultados concretos y hoy tenemos la realidad de la avenida 2, que la calle 34 se está construyendo y hoy tenemos, en la inmediatez, comenzar con la Avenida de los inmigrantes y jerarquizar ese ingreso a la ciudad, hacerlo de doble mano, en hormigón, con una obra hidráulica muy importante, algo que el municipio de Mercedes no podría hacer”.

Por su parte, Gustavo Arrieta, Administrador General de Vialidad Nacional, expresó que “es un gusto venir a este tipo de comunidades que representan parte del espíritu de la provincia de Buenos Aires, comunidades que tiene proyectos de desarrollo y que se proyectan en el tiempo en un planeamiento estratégico que también atienden y cuidan a los vecinos en medio de la pandemia que estamos atravesando”.

“Tenemos una visión y decisión política de que nada sirve realizar rutas a nivel Nacional y Provincial, si no podíamos acompañar a los municipios en los procesos de conexión con esas rutas. Acá hubo un entendimiento y una apuesta muy fuerte que nos permitió pagar la deuda de la Av. 2, que nos permitió avanzar en la obra de la calle 34 y que ahora nos va a permitir avanzar rápidamente, porque tiene fondos asignados, presupuesto y porque el equipo de Mercedes es muy eficaz y eficiente para llevar adelante para iniciar esta etapa de obra”, aseguró Arrieta.

Según el administrador General de Vialidad Nacional, “todo esto lo estamos haciendo en un marco de pandemia, hoy tenemos más de 350 obras en todo el país, y el Ministerio de Obras Públicas tiene alrededor de 1500 obras” y señaló “en el último mes se vacunaron 8 millones de argentinos, vacunación que está alcanzando un ritmo importante, que nos permitirá enfrentar el último segmento del año, cuidándonos, con una nueva realidad, pero pensando que el desarrollo económico, de nuestra comunidades, del país, de las empresas, los parques industriales, de nuestro campo, va a tener una base muy sólida, habiendo pasado lo peor de la pandemia”.

“En ese escenario estamos en Mercedes, con un intendente que sin ningún lugar a dudas representa el sentir de esta comunidad, que piensa en un proyecto de desarrollo 20 o 30 años para adelante”, resaltó Arrieta.

La obra

Serán más de mil metros lineales de pavimento en hormigón con doble calzada, cordón, boulevard, eliminación led, forestación, recambio de parte de la red cloacal, pórtico de acceso y refugios peatonales.