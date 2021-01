“Si los contagios siguen creciendo aplicaremos más restricciones», dijo Kicillof

COVID 19

El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, mantuvo una reunión con intendentes para analizar la situación epidemiológica y la aplicación de las nuevas medidas dispuestas para frenar los contagios de coronavirus. Se conoció el nuevo mapa de fases y Mercedes continúa en la 4. Algunos distritos retrocedieron.

El mandatario encabezó el encuentro con los jefes comunales de los municipios turísticos en el que analizaron la cantidad de casos de coronavirus, la ocupación de camas en cada distrito y el modo en que se están aplicando las restricciones dispuestas el último fin de semana.

En ese marco, el Gobernador brindó una conferencia de prensa junto al jefe de Gabinete, Carlos Bianco, y a los ministros de Salud, Daniel Gollan, y de Producción, Augusto Costa, en la que explican los detalles del encuentro con los jefes comunales.

El mandatario bonaerense comenzó diciendo que «la premisa es tener la mejor temporada posible» y que «la Costa bonaerense es el destino más elegido por los argentinos». En ese sentido remarcó que «en su gran mayoría se cumplen los protocolos» en la Costa y que «la realidad que tenemos en los balnearios es que la enorme mayoría de los que han venido a acompañarnos en esta empresa de tener una temporada en estas condiciones están cumpliendo las reglas. Principalmente los jóvenes. Es mentira que no se cuidan. Para alguien que es joven cambiar sus conductas es no sólo un acto de sacrificio personal sino de solidaridad grupal. Si no se contagian ellos, el virus circula menos».

«Si los contagios siguen creciendo va a haber que aplicar más restricciones», resaltó Kicillof. «Queremos pedir, particularmente a los jóvenes, que tengan cuidado, que cuiden a los demás, porque el virus circula y mucho», manifestó Kicillof. «La libertad es la vacuna», precisó el funcionario.

Gollan, por su parte, hizo un repaso de la situación epidemiológica y en ese sentido dijo que “están creciendo los casos de coronavirus mucho más rápido que en la primera ola”. Precisó que «el martes pasado veníamos mal, con un aumento importante de contagios y ocupación de camas» y agregó que ahora «el interior avanza muchísimo en cantidad de casos confirmados, más que en el AMBA».

Además habló de la campaña de vacunación y sostuvo que hay «730 mil inscriptos» para aplicarse la dosis de la vacuna Sputnik V. «En febrero podremos vacunar a otros grupos de riesgo», anticipó y agregó: «A lo largo del año podremos ponerle coto a la circulación del virus». En tanto, Bianco hizo hincapié en las dos nuevas restricciones: «El límite de horario a los comercios, que deben cerrar entre la 1 y las 6 de mañana, y se cumple en toda la Provincia; Y la reducción de reuniones sociales hasta 10 personas para reducir las posibilidades de contagio, sobre todo en espacios cerrados».

Cabe destacar que el Gobierno bonaerense dispuso una serie de medidas para contener el incremento de contagios de coronavirus, que incluyen la suspensión de las actividades entre la 1 y las 6 de la mañana en 118 de los 135 municipios que se encuentran en fase 3 y 4. La disposición además contempla la aplicación de multas de hasta tres millones de pesos para los organizadores y asistentes a fiestas clandestinas.