Se vienen los cambios en el Concejo Deliberante

LA SESION SERA PRESENCIAL

Este próximo lunes en una nueva sesión del cuerpo deliberativo local se producirá el cambio de ediles. Ante la licencia solicitada por Sesón Comesaña, asume Carlos Mosso.

El próximo lunes 14 se llevará una sesión del Concejo Deliberante donde, además de tratar varios proyectos del orden del día, se producirá la asunción como nuevo concejal de Carlos Mosso, quien reemplazará en su banca a Sesón Comesaña quien solicitó una licencia por 180 días.

En ese marco, Mosso afirmó que “voy a aportar lo pueda, poniendo todo de mí. Desde un lugar que no lo esperaba de esta manera, pero sí las acepto y las trataré de cumplir con todo mi esfuerzo”.

“Ahí estaremos para tratar de aportar un granito de arena en un equipo consolidado. Siempre propositivo. El hecho de ser opositor no significa decir que no, sino aportar a las posturas que tenga el ejecutivo otra mirada”, resaltó el hombre del PRO.

Tal como habíamos adelantado en este diario, Comesaña solicitó una licencia por 180 días a la banca del Concejo Deliberante ante la posibilidad que en diciembre “la pandemia afloje” y que en su labor como médico “esté más aliviado”

En ese sentido, Comesaña sostuvo “sentí que no podía cumplir con la concejalía como debería cumplirla. Lo estuve meditando varios meses, porque hace un tiempo que estoy sintiendo que me sobrepasa la situación”, por lo que terminó decidiendo “tomar la licencia porque no puedo seguir adelante”.