Se vacunó el Intendente Ustarroz

PRIMERA DOSIS

Tras su inscripción, el jefe comunal mercedino recibió la primera dosis de vacunación contra el coronavirus. Lo anunció por las redes sociales.

Utilizando las redes sociales, el mandatario mercedino anunció que recibió la primera dosis de la vacuna para el covid.

“Hoy me vacuné contra el covid-19. Me inscribí ni bien abrió la campaña y en el Centro de Vacunación I me aplicaron la primera dosis de Covishield”, publicó el mandatario.

En ese marco, destacó “la organización y el profesionalismo de cada persona que trabaja en los centros de vacunación y agradecer enormemente al personal de salud, por los cuidados y la atención que brindan”.

A la vez, instó a quienes “no se hayan inscripto lo hagan. Es muy importante. Cada vacuna es esperanza y vida y nos abre el camino para poco a poco recuperar la normalidad y, fundamentalmente, cuidar a nuestros seres queridos”, concluyó su posteó Ustarroz.