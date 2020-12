Se habilitó el último tramo y rotonda de la Avenida 2

ESPERADO Y ANSIADO MOMENTO

Con vecinos y comerciantes del lugar se concretó la apertura del tramo final de la avenida 2 y cruce de avenida 1, con su nueva rotonda. Ahora se inicia el proceso de embellecimiento, forestación, colocación de mayores medidas de seguridad vial, faroles, entre otras intervenciones. “Estamos muy agradecidos por el apoyo del Ministro De Pedro, a cada trabajador, a cada vecino y comerciante” afirmó el jefe comunal Dr. Juan I. Ustarroz

Héctor Pilia, -vecino-que se acercó a esta apertura manifestó “desde que tengo uso de razón siempre la vi rota y hoy ver esto es un sueño, no hay palabras”; destacó “la verdad que una obra importantísima y para la vista de Mercedes, esta es la entrada y salida de la ciudad, y la verdad que desde hace un tiempo se viene mejorando, desde la 29 a esta rotonda, el avance es notorio y sin duda nos pertenece a todos” .

El intendente Juan Ignacio Ustarroz en primer lugar señaló “quiero agradecer a los comerciantes y a los vecinos por la paciencia” y subrayó “esta obra tuvo sus idas y vueltas -en su momento con el Estado Nacional- que se hacía, que no, hasta que tomamos la decisión y acá estamos finalizando prácticamente cien por ciento la obra, donde, además, gracias al Estado Nacional y al Ministro “Wado” De Pedro, que nos facilitó las gestiones, esos recursos vuelven a la ciudad en un claro reconocimiento al pueblo de Mercedes”.

Ustarroz instó “contamos con la presencia, por ejemplo, del concejal Killmeate, al que le agradecemos, y expone la unión de todas y todos los mercedinos para enfrentar lo que se viene, más allá de las cuestiones políticas partidarias, podemos trabajar codo a codo con el Estado Nacional, el Estado Provincial, con nuestra comunidad y entre todos mejorar muchísimo esta ciudad” y apuntó “la pandemia nos enseñó algo fundamental, y es que nos salvamos entre todos y todas, para ello debe haber un pueblo que se une y trabaja unido por la felicidad y grandeza de esta gran ciudad”.

“Ya vendrán los tiempos de la gran inauguración de esta obra, hoy, pensando fundamentalmente en nuestros comerciantes y vecinos, dijimos, si bien nos falta para dejarla como nosotros queremos, es necesario que se abra y los vecinos circulen” aseveró Ustarroz y pidió “un gran aplauso para todos los trabajadores y trabajadoras de la Municipalidad y un agradecimiento al ministro del Interior, a nuestro querido “Wado” De Pedro”.

El concejal, Matías Dematei, expresó “es una alegría ver concluida gran parte de esta obra, que llevó su tiempo y gran esfuerzo, a la cual mucha gente le dedicó muchísimo trabajo” y ahondó “uno le puede poner el cuerpo pero si no hay decisiones políticas es imposible avanzar, y en eso recalco la figura del intendente Ustarroz, porque cuando vimos que estaba complicado, que no había respuestas del Estado Nacional, él realmente se comprometió con los vecinos, hizo un gran esfuerzo -con fondos municipales en su momento- y comenzó esta obra que no podía esperar un minuto más”.

“Ahora tenemos la suerte que el Estado Nacional a través del ministro del interior, Eduardo De Pedro -nuestro vecino- ha colaborado para que se haga cargo de toda la obra” aseguró Dematei y añadió “ahora tenemos una entrada como Mercedes se merece realmente”.

De esta manera, se da un paso muy importante para la seguridad vial e infraestructura de la ciudad.