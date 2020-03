Se ESPERAN OBRAS

Continúan los problemas con el agua corriente

El ejecutivo municipal firmó un convenio con ENOHSA por 5 millones de pesos para solucionar la situación de dos pozos de agua. Está en proceso la licitación para la adjudicación de obra.

Ante la falta de agua en algunos barrios y la baja presión en otros, el gobierno municipal firmó un convenio con el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA) por un monto de 5 millones de pesos y de esa manera solucionar la situación de los pozos ubicados en 127 y 108 y en 1 y 122.

Con un presupuesto de poco más de cinco millones se busca la reparación de los dos pozos, bombas nuevas, montaje y puesta en marcha, la gestión Ustarroz afrontará esta obra hasta la llegada del subsidio por parte del ente nacional.

Con este decreto del Ejecutivo, se busca “acelerar el proceso de la contratación de la empresa para poder realizar la obra cuanto antes”, explicaron desde la Secretaría de Servicios Públicos local.

A la vez, además de la falta de agua que emana de esos pozos, se suma la baja presión de agua ante un alto consumo del vital elemento. “Casi un total de 500 litros de agua por día por persona”, es el consumo en verano explicaron. A ello se suma que es temporada estival aún y “el derroche es mayor”.

“Al no haber medidores, no podemos tener un control exhaustivo del consumo per capita”, sostuvieron desde el área.

“La problemática pasa principalmente por la falta de presión de agua, y no por el faltante de la misma”, señalaron e informaron que desde el municipio “se chequearon casos puntuales donde se determinó que agua había, pero faltaba presión para poder llenar el tanque automáticamente” . A eso, se suma el uso ilegal de bombas de agua que la obtienen directamente desde las cañerías de la calle.

Las obras planificadas son “relativamente grandes”, por lo que se busca “financiamiento tanto en Nación como en Provincia para poder resolver esa problemática, ya que el municipio no puede afrontar por si solo ese tipo de obras”, finalizaron.