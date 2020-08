SE ENCUENTRA AISLADO EN SU DOMICILIO

Matías Dematei dio positivo de Covid-19

El presidente del Concejo Deliberante de Mercedes, Matías Dematei dio positivo tras realizarse un hisopado por coronavirus. Se encuentra en buen estado.

El presidente del Concejo Deliberante mercedino dio positivo de Covid-19 tras realizarse los estudios correspondientes. La noticia fue confirmada por el mismo en un audio enviado donde detalló que “el lunes por la mañana amanecí con dolores musculares y en las articulaciones, y como estoy trabajando hisopando gente y estoy en contacto directo con los casos positivos, y a pesar de tomar todos los recaudos, sé cuáles son algunos de los síntomas, y decidí aislarme, guardarme, para no exponer a nadie”.

Según contó Dematei, “el fin de semana también estuve adentro, así que mis únicos contactos estrechos, son mi familia, porque fuera de eso, no tuve ningún contacto con ninguna persona más de 15 minutos y sin barbijo. Ni siquiera del ámbito laboral. No expuse a nadie. Tuve esa suerte que tocó fin de semana, estuvo todo demasiado tranquilo y no tuve labores en sí”.

“En las últimas 48 horas no tuve contacto con nadie del Hospital, ni don el personal de SAME, ni con gente del Concejo Deliberante ni del municipio”, agregó Dematei.

“Durante el fin de semana aproveché para descansar, me hisoparon y el resultado me dio positivo”, dijo y contó que “estoy aislado, en una habitación solo y mi familia está en casa, pero en distinto lugar que yo, porque ellos no tienen ningún tipo de síntomas”.

Ahora, “dejé de tener dolores musculares”, pero este martes “amanecí sin gusto, y es un síntoma más, pero me siento perfecto, no siento nada raro, de hecho estoy trabajando con algunas cosas a través del teléfono”. Pero “obviamente me tengo que quedar aislado como corresponde”, agregó y señaló que le están “haciendo el seguimiento telefónico desde la secretaría de Salud”.