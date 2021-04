Se conmemoró el “Día del Veterano y de los Caídos en la guerra de Malvinas

El tradicional acto se realizó en Plaza San José, donde se erige el monumento a veteranos y caídos de la ciudad. Fue un encuentro emotivo con fuerte protocolización y reducida asistencia por cumplimiento de las medidas socio sanitarias vigentes. “Nosotros, además de recordar, de reconocer, también queremos pedirle a nuestra comunidad que se sume a esta causa, a la causa Malvinas” comentó Ustarroz.

El primero en tomar la palabra, en nombre de los veteranos de la ciudad, fue Walter Castro.

“Ella es mi mamá. Y quiero que en ella esté representada cada de las madres de nuestros hermanos. Y cada uno de los muchos que somos en nuestro país que nunca fueron reconocidas. Ellas sufrieron como me imagino que deben saberlo todas que son mamás o papás. A ella le tocó estar sola en ese momento y la verdad que, hoy, le doy gracias a Dios por tenerla” dijo mientras daba un sentido abrazo a su madre presente, a quién convocó para que esté al lado de él para comentar que “En ella quiero representar a todas las madres de todos los veteranos de guerra del país. No me quiero olvidar de nuestros hermanos que murieron en Malvinas”

Acto seguido Castro expuso uno a uno los nombres de los caídos: “Ricardo José Luna, presente; soldado clase 62, Horacio Balvidares, presente; sargento ayudante Eusebio Aguilar, presente; sargento primero Nestor Ochoa, presente; y a los que nos han dejado en la pos guerra en la ciudad de Mercedes: Daniel Reyes, presente; Cristian Massa, presente; Armando Lapenta, presente; Jorge Corrado, presente; Justo Montenegro, presente; Laly Grassi, presente. Muchas gracias a todos por estar. Viva la Patria”

El jefe comunal, por su parte, entre otros conceptos expresó que hoy estamos ante “un nuevo aniversario. Conmemorar Malvinas. Rendir homenaje a nuestros héroes de Malvinas, a nuestros caídos. Reconocer, acompañar, a sus familiares y a nuestros queridos héroes de Malvinas” y afirmó que “recién Walter daba el mensaje más contundente que se puede dar. Abrazado a su madre, como símbolo de la patria. Recordando a los caídos, recordando el dolor. Así que hoy, nosotros, además de recordar, de reconocer, también queremos pedirle a nuestra comunidad que se sume a esta causa, a la causa Malvinas. Todos los que estamos acá sabemos que hubo distintos procesos de desmalvinización y que la causa Malvinas debe unirnos siempre como pueblo” sostuvo,

Más adelante afirmó que “así que, queridos héroes de Malvinas, disculpas por la demora en la Casa pero ese va a ser un punto de encuentro de todo el pueblo de Mercedes para seguir recordando a quienes no volvieron de las islas. Para seguir recordando, exigiendo nuestro derecho soberano sobre las islas y para seguir construyendo en ese abrazo fraternal, a la madre a la patria, la necesidad de construir un país más justo”

En el acto hicieron el tradicional ingreso con la Marcha de Malvinas, se entonaron las estrofas del Himno Nacional, se realizó un minuto de silencia y se colocaron ofrendas florales. Hubo presencia de familiares de veteranos y caídos, concejales, funcionarios y fuerzas de seguridad.