Se conmemoró el 45º Aniversario del último Golpe Cívico Militar a instancias de la Comisión de Familiares y Amigos.

En el marco del 45º aniversario del último Golpe Cívico Militar la Comisión de Familiares y Amigos de Detenidos-Desaparecidos y Asesinados por la Dictadura Cívico Militar (1976-1893) y la Comisión Municipal de la Memoria llevaron adelante el acto en plaza San Martín.

El Dr. Marcelo Heredia leyó el documento oficial de la jornada. También tomaron la palabra el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro y el intendente Dr. Juan I. Ustarroz. Se contó, además, con la presencia de la Directora Ejecutiva de Anses, Fernanda Raverta.

El acto se efectuó en Plaza San Martín, frente al monolito que contiene la placa de las víctimas locales de la represión dictatorial.

En primer lugar, se dio la bienvenida a los asistentes, que contó con presencias institucionales, partidos políticos, concejales, diputados nacionales, referentes sociales, jóvenes, y familiares.

El Dr. Marcelo Heredia fue el encargado de leer el documento oficial del año de la Comisión mientras que Arturo Bojorge el nombre y minuto de silencia de cada uno de los detenidos – asesinados de nuestra localidad. El intendente Ustarroz el ministro “Wado” de Pedro también fueron oradores. Por su parte, Claudia Révora en esta ocasión ofició de conductora el encuentro en nombre de toda la Comisión.

Palabras

Marcelo Heredia expuso la exposición oficial de la Comisión, expresando entre otros conceptos que “Es indispensable que la sociedad de hoy incorpore al debate, el contexto histórico en el que se produjeron los hechos, para poder comprender la magnitud de lo que se calificó como “Terrorismo de Estado” (…) Usurpando las instituciones del Estado la Dictadura implementó un orden de facto. Incorporó el poder militar a la conducción del gobierno y de la administración y se valió de sus estructuras y recursos para desarrollar en nombre del propio Estado sus actividades delictivas, clandestinas y criminales (…) La violenta represión ejercida por las Fuerzas Armadas, no se conformó con cometer sistemáticamente Delitos de Lesa Humanidad. Sus secuaces ejecutaron también un terrorismo económico, que condujo al desguace de nuestra Argentina. Desde la hora cero, la dictadura persiguió, torturó y asesinó a miles de ciudadanos; dictó normas por encima de la Constitución Nacional; disolvió el Congreso y los partidos políticos; prohibió la actividad sindical; anuló la libertad de expresión y devastó la economía nacional (…) El terror estatal tuvo como principal mecanismo la “desaparición forzada de personas” Este Plan sistemático traspasó los límites de la humanidad, y se centró en la despersonalización de sus víctimas. Los Centros Clandestinos de Detención funcionaron como un común denominador en todo el país y se constituyeron en una maquinaria macabra que, bajo el control de la autoridad militar, sometió a sus víctimas secuestradas a prácticas degradantes, como la recurrente tortura física y psicológica, el tabicamiento permanente (una capucha sucia que les impedía ver y los aislaba del entorno inmediato), la inmovilidad con la utilización de grilletes como método de tortura, la prohibición del uso de la palabra, el alojamiento en pequeñas celdas, la escasa comida y bebida, pero por sobre todo, el ocultamiento de sus identidades.

Crearon para tal fin la figura del desaparecido. Y así lo manifestó Videla, el máximo genocida, cuando justificó su responsabilidad siniestra y criminal al expresar que: “si están desaparecidos, no están ni muertos, ni vivos, no tienen entidad”.

Pero este sujeto, considerado un personaje nefasto para la idiosincrasia de nuestro pueblo, no logró dimensionar que, justamente, “eso que les aterraba de sus víctimas” y que se tradujo en “el genocidio de 30.000 compañeras y compañeros”, es lo que en el tiempo les otorgaría “a nuestros Detenidos – Desaparecidos y Asesinados”, una real valoración. Porque precisamente para el pueblo, “su moral revolucionaria” fue la impronta militante que selló en ellos la verdadera identidad y los colocó como referentes políticos de la historia”

Más adelante también destacó la Comisión que “a 45 años del Golpe, el Movimiento de Derechos Humanos sigue en pie y bajo el lema justicia con verdad y con memoria, continúa impulsando el juzgamiento de quienes fueron partícipes activos de este genocidio. Es oportuno señalar que, la maquinaria represiva de las Fuerzas Armadas se valió de estructuras de inteligencia creadas para reunir información. Nuestra ciudad no permaneció ajena a este mecanismo coordinado, centrado en el espionaje sistemático y en la persecución de vecinos. (…) También es necesario que los genocidas juzgados cumplan la condena efectiva en cárceles comunes. Y en tal sentido, es importante señalar, que la sociedad se escandaliza ante la valoración que realizan algunos jueces, cuando genocidas condenados por delitos máximos recurren al pedido de prisión domiciliaria como forma de cumplimiento de la pena, y estos funcionarios, perdiendo la dimensión de los delitos juzgados, les otorgan ese beneficio. Y como no somos la excepción, algunos favorecidos residen en nuestra ciudad. En el compromiso colectivo de “no olvido”, y en la lucha reivindicativa contra la impunidad, enfáticamente decimos: Cárcel común y efectiva para todos los genocidas; Rechazo al otorgamiento de prisiones domiciliarias; Restitución de la identidad a los jóvenes apropiados en su niñez; No olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos. Son 30.000. Fue genocidio.

El intendente Juan I. Ustarroz, por su parte, expresó que “Juan Ignacio Ustarroz, “es una fecha para hacer balances, para, como bien decía el documento que se leía recién, analizar el contexto histórico y político, de ese hecho infausto que marcó tantas vidas y que marcó en un punto a una sociedad y a un pueblo”

Más adelante comentó que “distintos sectores que fueron objeto de esta política sistemática de exterminio, genocidio” y “en ese contexto cuando irrumpe el golpe emergen las Madres, las Abuelas. Y tal vez para ayudarnos a comprender estos 45 años yo encuentro en la obra de Oestherheld, “el Eternauta”, tratar de entender ese pasado. El presente es innegable, la pandemia, la nieve. Y tratar de proyectar el futuro. Y la obra de Oestherheld, las Madres aparecerían en la vida real, no en la ficción, como un nuevo concepto de héroe o de heroína. De gente común y corriente que se encuentra de la noche a la mañana con una situación extrema, y no se queda inmóvil y sale a enfrentar esa situación y lo hace desde una perspectiva de coraje, de solidaridad, de esperanza. Lo hace pensando en un proyecto que necesariamente tiene que ser colectivo, que no puede ser individual. Y así empiezan las rondas. Acá tenemos, orgullosamente, el pañuelo de las Madres, que es parte de esta historia viva, que como sociedad tenemos”

Afirmó también que “Y en ese contexto claramente los Organismos de Derechos Humanos empiezan a poner en crisis el sistema que implanta la dictadura, generando la conciencia internacional por la figura de los desaparecidos, por lo brutal del golpe de estado cívico militar del ´76 (…) Y tal vez para entender la brutalidad, a diferencia de otros países, de nuestro golpe, haya que también apelar a la historia y a esta gran capacidad de lucha, de movilización, de organización, de conciencia que había en nuestro pueblo, que es justamente lo que se viene a intentar: desandar, socavar”

Más luego afirmaba también que “quiero reivindicar desde la política el Juicio a las Juntas porque, por supuesto que estaba esta batalla cultural, todo este coraje de nuestros organismos, pero también hubo una decisión política de hacerlo. Porque cuando uno analiza las transiciones políticas en el mundo no encuentra muchos Juicios a la Junta y esto fue una decisión política. Después por supuesto, y reivindico esa decisión de un gobierno constitucional como fue el gobierno de Alfonsín. Y por supuesto que después hubo avances, retrocesos, Obediencia Debida y Punto Final. Pero también podríamos vislumbrar la crisis, por un lado, de la presencia del poder militar en esa transición: pensemos Chile. Pero también las consecuencias económicas que nos hablaba Rodolfo Walsh. Ya cuando vemos el endeudamiento, cuando vemos un nuevo modelo de producción y de acumulación económica donde lo podemos recordar con la propaganda de las sillas en contra de la industria nacional, en contra de la ciencia y la tecnología, en contra del desarrollo de un pueblo. Cuando encontramos estas razones, las razones económicas, el endeudamiento, también van a tener coletazos y cimbronazos durante las distintas etapas de nuestra democracia. Luego de iniciado el proceso democrático, con avances y retrocesos. Tenemos también el menemismo, el indulto, el Estado Privatizador, el Consenso de Washington. Tenemos la Alianza con una crisis fenomenal del 2001. Y en el 2003 aparece un nuevo proyecto político. Aparece, para muchos de los que estamos acá, pienso en Fer, pienso en Wado. Aparece el reparador de sueños que viene a enmendar lo roto, que es Néstor Carlos Kirchner” y sostener que “una nueva generación, no casualmente, hijos de desaparecidos. Pero los desaparecidos en tanto sujeto político. Encuentran en estos proyectos, en estos sueños, la necesidad de la participación, del compromiso, de recuperar el rol del Estado. La política como herramienta de transformación. Y así se avanza. Se avanza en políticas de Estado”

Antes de finalizar comentó que “la verdad que me da esperanza en este contexto de pandemia de tanta dificultad, donde en nuestra ciudad, donde en el país, en el mundo, crece el hambre, la miseria, la desocupación y crecen los problemas, ver que este 24 se haya decidido plantar árboles. El árbol es el símbolo de la vida, de la esperanza, del futuro (…) A lo largo de nuestra historia, todos los que estamos acá podemos encontrar el ejemplo, las fuentes, las vertientes, de donde queramos, pero eso tiene que ser el insumo necesario para atravesar este difícil presente y proyectar un futuro mejor. Por eso como decía el poeta: no sigo el camino de los antiguos, busco lo que ellos buscaban” sostuvo entre otros conceptos en una extensa exposición.

Por último, el Ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, afirmaba que “la verdad no tengo nada especial que decir, pero mientras venía en el viaje me dieron ganas de decir algo a las y los jóvenes, porque veo muchas caras nuevas y me parece que viene por ese lado, por la unión entre 45 años y las y los jóvenes” afirmó para luego comentar que “me acordaba cuando conocí a Estela Carlotto en el año 95 y me imaginaba que las Abuelas tenían una estructura de difusión, organización, que eran una especie de institución, entonces cuando voy a tocar timbre a la calle Corrientes me recibe Estela, la otra abuela que falleció en 2016, y cuando subo era un departamento de 50m2, con 4 mujeres, todas peinaban canas y dije cuántas cosas se pueden hacer con un poco de gente o un grupo con convicciones firmes. Cuántas cosas se pueden hacer si el que verdaderamente piensa algo y está convenido insiste un poco más”

Más adelante afirmaba que “hay que tener las cosas muy firmes, fijarse bien qué se siente y defender porque 4, 5 o 10 mujeres mayores, con canas, más otras 30 o 40 que eran las Madres instalaron un tema, generaron consciencia, nos cambiaron como sociedad, nos hicieron mejor como sociedad y hasta llegaron a generar nuevos tratados internacionales donde se incorporar esas horas, esos meses y esos años de lucha, incorporándose como derechos a la identidad que hoy son reconocidos” y destacó que “por eso digo que, para las chicas, los chicos, el mejor ejemplo es seguir causas nobles, del color político que sea, por la ecología, por los que tenemos capacidades diferentes, por cualquier hecho que uno verdaderamente sienta en lo más profundo que tiene que pelear el camino es construir una vida genuina y pelearla. Van a tener olas en contra, van a tener olas a favor, olas en contra, van a estar de moda, después no lo estarán más, no importa, el ejemplo de las Madres y las Abuelas es que con el tiempo si uno sigue causas nobles que hacen a la felicidad del colectivo, de la humanidad, si pensamos en el humanismo, donde hoy tenemos un Papa, el Papa Francisco, que instala permanentemente estas discusiones, a las personas como centros de dispositivos en el cual se tiene que organizar una sociedad” sostuvo y afirmó que “por eso tenemos que seguir tomando los mejores ejemplos”, entre otros conceptos.

Finalización

Al cierre, como es habitual, se nombró a cada uno de los detenidos, desaparecidos y asesinados de Mercedes con el “presente, ahora y siempre” que caracteriza el momento de recuerdo. Los detenidos, desaparecidos y asesinados de Mercedes son los siguientes:

ABDALA, José

AGOSTI, Carlos

BOJORGE, Stella Maris

CARDINAL, Carlos Martín

CARNAGHI, Carmen María

CIRULLO, Haydee Rosa

DUFAU, Pedro

FALABELLA de ABDALA, Susana Victoria

GATICA, Carlos Martín

GOICOCHEA, Luis Eduardo

HEREDIA, Francisco Manuel

IRIART, Amer Francisco

KELLY, Alfredo José

LEADEN, Alfredo

OJEA QUINTANA, Esteban Santiago

OJEA QUINTANA, Ignacio Pedro

PANKONIN, Enrique

PASSADORE, Jorge Roberto

PICARDI, Félix Eduardo

REVORA de de Pedro, Lucila Adela

RIVEIRO de GOICOCHEA, Adriana Teresita

TILLET, Carlos Miguel