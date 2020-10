Romances y flores en la costa oeste

Nos volvemos a encontrar para otro paseo y en esta oportunidad vamos a viajar a un estado del suroeste de Estados Unidos destacado por sus playas, sus casas típicas color pastel y mucho verde para caminar.

En esta ocasión, nos vamos a establecer en una pequeña ciudad inventada llamada Serenity, perteneciente al estado de Carolina del Sur, donde lo local, la tierra donde ocurre va a cobrar importancia. En ciudades chicas donde todos se conocen, reinan climas de amistad, de familia, de compañerismo y romance.

La serie que nos va a invitar a pasar se llama “DULCES MAGNOLIAS” y está basada en el libro de Sherryl Woods, escritora que se destaca por sus novelas de romance y misterio y por ser la productora de la película y serie Chesapeake Shores, también disponible en la plataforma Netflix, donde priman los mismos temas deromance y amistad.

Serenity está reflejada en la piel de tres amigas que hacen al entorno donde las historias se van a desarrollar. Amigas que son muy diferentes entre sí, una abogada, otra cheff y la tercera una ama de casa que había dejado todo para ocuparse de sus hijos hasta que el divorcio la hizo tener que volver al ruedo laboral, pero que se complementan y terminan persiguiendo un sueño en común que es la apertura de un spa.

En cuanto a la ambientación, está rodada en la ciudad de Covington, famosa por haber sido utilizada en varias series y películas, como The Walking Dead y Doctor Sleep.

El trio de amigas se potencia con sus hijos que son amigos entre sí, exparejas, vecinos, habitantes y con los paisajes típicos de una ciudad chica, como la iglesia, la plaza y el restaurante.

Esta amistad es el núcleo donde se desarrollan todas las historias, sueños incumplidos, habladurías del pueblo por llegada de nuevos miembros, viejos amores que vuelven a aparecer e historias de amor con nuevos integrantes.

Las historias de los adolescentes también están cargadas de dosis de romance, de compañerismo y ante todo de protección entre ellos frente al resto incluso sus propios padres. Son muchas veces los que aguantan los golpes de la vida de sus historias y de las que los rodean.

Las actrices protagonistas son conocidas por destacarse en comedias románticas, como es el caso de Joanna García,en el papel de Maddie, que uno la recuerda en Party of Five, la serie de los hermanos de la década de los noventao en el papel de Cheyenne de la serie Reba. Todas las series deben tener una “mala” y en este caso está personificada por Jamie Lynn Pears, la hermana menor de la famosa cantante Britney Spears, que tiene en su haber varias series infantiles. Mala porque en un punto es la nueva no solo en la ciudad sino en el corazón de un local y la causante de la tristeza de una de las protagonistas. A medida que pasan los capítulos uno va entendiendo el detrás de varios personajes y quitándole la carga negativa.

En cuanto a los hombres, el médico, ex marido de Maddie es el actor Chris Klein, conocido por su papel de “Oz” en American Pie y el actor Justin Bruening que se destaca en la serie Grey’s Anatomy.

Son diez capítulos donde uno va apreciando como la unión entre las tres pese al paso del tiempo y la vida misma sigue afianzándose.

Es una comedia con los sucesos típicos de las series de romance donde hay enredos, complicaciones, terceros no esperados, pero con la esperanza de la existencia de ese final feliz. Hasta ahora nos dieron la bienvenida a la primera temporada que nos hizo adentrarnos y solo resta esperar para el año entrante y nuevas aventuras de esta comunidad y sus amigas. Hay pocas sorpresas y recaen en lo habitual, pero pese a eso cumple con su prometido y no desilusiona.

Van a disfrutar, se van a enojar, a enamorar porque es una serie donde los sentimientos están a flor de piel.

¡Hasta el próximo encuentro!

Caterina Crivelli

recomendadora serial de series