Refuerzan campaña contra el dengue

Desde la Comuna se está trabajando en la prevención del Dengue.

Como cada año se efectúa un fuerte dispositivo que incluye diversas medidas, como fumigación y visitas puerta a puerta en los barrios de la ciudad a instancia de promotores de la salud. Este año además se actúa en forma conjunta con el nosocomio local. Para Cassiani “es un tema constante, pero en épocas de calor debemos todos reforzar los cuidados” El dengue es una enfermedad transmitida por un mosquito que luego de ingerir sangre de una persona infectada es capaz de transmitir el virus a otras personas sanas. Es una enfermedad de rápida transmisión y el insecto se propaga con facilidad especialmente donde hay agua acumulada estancada siendo muy habitual en chatarras, gomas, zanjas, maceteros viejos, tachos, etc. El médico Cassiani afirmó que “siempre seguimos de cerca este tema, porque no se agota, como todas las acciones preventivas, pero es sumamente importante que en estas épocas de calor reforcemos los cuidados hogareños” comentó y resaltó que “hay que atacar al mosquito que es el transmisor del virus y evitar todas sus fuentes de vida y desarrollo posibles” PromotorasDesde la Secretaría de Salud se han recorridos distintos barrios entregando información en mano sobre el tema. Las promotoras de salud explican al vecino las medidas y la importancia de prevenir. Entre las acciones que se emplean está la eliminación de chatarra y sitios de agua estancada acumulada, por ejemplo.También en dependencias públicas se ha ido limpiando zona, como se hace constantemente, destacaron. MosquitoNo todos los mosquitos transmiten. “El mosquito que preoocupa que no se desarrolle el Aedes aegypti, que es el transmisor, la mayoría de los mosquitos que vemos ven en nuestros domicilios es un mosquito normal que no conduce el virus”, afirmó Cassiani y sostuvo que “por eso no nos cansamos de decir que, además de las tareas institucionales, es clave el rol del vecino y al cual le agradecemos toda intervención que haga en pos de eliminar espacios de cultivo de mosquito”