Recorriendo París desde el living

Por Ana Caterina Crivelli

Les damos la bienvenida a una sección dedicada a recomendaciones de series, películas, libros y todo acto cultural en esta época de aislamiento. Ya que ni cines, ni teatros, ni espectáculos están disponibles, por lo menos que este espaciosea para ver esas series que nunca teníamos tiempo o leer esa novela que habíamos dejado de lado.

Vamos a entrar en mundos románticos, de ciencia ficción, de épocas pasadas para olvidarnos un poco del presente que vivimos. Series para ver en familia donde prima la risa y a veces lo absurdo; otras para ver acompañados que llevan a debates sobre situaciones y personajes; para aprender historia a través de imágenesy personajes de renombre y series de diferentes nacionalidades para aprender de cada cultura y sus costumbres.

Para iniciar este camino, nos vamos a ir de viaje, vamos a volar a París a disfrutar sus bellezas de paisaje, de comida y de moda a través de la visión de una joven norteamericana que es nada más ni nada menos que Lily Collins, la hija del mítico cantante Phil Collins. Una serie que nos muestra a una joven que por temas laborales termina en París, lugar del que no habla su idioma, hecho que la va a complicary muestra como los franceses son ante todo muy nacionalistas en cuanto a su tierra y su idioma.Dato al pasar en la realidad la actriz es inglesa y habla perfectamente francés desde chica. La serie se llama “EMILY EN PARIS”.

Ella es una joven veinteañera que llega a una empresa de marketing francesa para llevar su punto de vista norteamericano con la influencia de las redes sociales.

Es una serie de diez capítulos que utiliza lugares reales y no ambientaciones y lo vemos en el restaurante, la panadería, la oficina que son sitios utilizados diariamente por sus habitantes.

Muestra un ambiente laboral competitivo con una jefa que no ve con buenos ojos la llegada de la extranjera norteamericana a su empresa. Según los franceses, están representados en el ámbito laboral como vagoscomo por ejemplo en la escena donde Emily llega a las 8 a trabajar y recién abren las oficinas pasadas las 10.Otra de las criticas presentes es el tema de la limpieza, que según los franceses los representa como sucios cuando después de una escena de sexo, el parisino no se baña, pero utiliza perfumes, objeto vinculado a la idea de prestigio, elegancia que los caracteriza.Si bien la serie es creación norteamericana, la mayoría de los actores son franceses.

La moda está muy presentey a medida que pasan los capítulos, va in crescendo ya que la protagonista usa diferentes vestuariospara reflejar la moda parisina. Esta importancia es al punto de ser llamada “la nueva Sex and the City”, no solo por la importancia de la vestimenta sino por haber sido hecha por el mismo productor Darren Star. Emily comparte incluso algunas frases que hacen acordar al personaje de Carrie Brashaw representado por Sarah Jessica Parker.

En toda comedia siempre tiene que existir el condimento del romance y en este caso está presente con el actor francés Lucas Bravo que representa un chef que es vecino de la protagonista y que la va a ayudar en varias situaciones con la lucha con el lenguaje. Otro detalle al pasar, el actor también trabajo durante dos meses como chef, situación que lo ayudo a la hora de representar su personaje.

Es una serie llena de clichés y que representa Francia desde una visión de París solamente, cuestión que los mismos franceses ponen al descubierto. Los capítulos hacen que uno quiera ver uno detrás de uno, porque es muy fácil engancharse al punto que uno ni se percata del último episodio. Si bien no es oficial, todo da a entender que va a haber una segunda temporada dado que muchas historias quedaron inconclusas. Es una serie para deleitarse ante todo con sus mismos clichés, dígase las boinas, las baguettes, las cafeterías y la misma Torre Eiffel. Es pasatista y una gran compañera para cualquier momento del día.

Si les gusta la cultura parisina los invito a que sean parte, aunque sea de manera visual.

¡Hasta la próxima crítica!

CATERINA CRIVELLI,

recomendadora serial de series