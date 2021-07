Provincia insiste con que no vuelva la presencialidad total a las escuelas: «No lo vemos bien»

EDUCACION Y SALUD

«Nos parece un tema de sacar provecho electoral más que otra cosa», dijo el ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollan.

El anuncio del gobierno porteño que después de las vacaciones de invierno el retorno a las clases presenciales será para todos reabrió las diferencias entre la Ciudad de Buenos Aires (CABA) y provincia de Buenos Aires.

Es que ese regreso generalizado implica «romper» las burbujas, el sistema que se había comenzado a utilizar este año para que comenzara el ciclo lectivo.

«Nosotros no lo vemos bien. Cumplimos a rajatablas porque nos consideramos un país y, además, todo lo que hacemos en la Provincia impacta en la Ciudad y viceversa, porque el conurbano y la Ciudad son una sola unidad epidemiológica, sanitaria, social y económica», indicó el ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollan.

El titular de la cartera sanitaria provincial afirmó que «nos parece que esto de cortarse por la libre está muy emparentado a un tema de sacar provecho electoral más que otra cosa», y reiteró que tras el receso en Provincia los estudiantes seguirán «en la presencialidad cuidada».

Por su parte, el viceministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, sostuvo que «todavía no podemos reducir los distanciamientos, sobre todo en poblaciones no vacunadas Reducir la distancia entre los niños teniendo uno al lado de otro en pupitres no me parece adecuado, es más, me parece peligroso», manifestó. Y agregó: «Si logramos evitar dos meses más que la variante Delta circule en el territorio, podemos evitar una nueva ola o que el impacto sea menor».