Propuesta Cultural por el aniversario de Mercedes: ¿Qué ves cuándo te ves?

DESDE EL MUNICIPIO

Desde la Dirección de Cultura municipal lanzaron una convocatoria abierta a la comunidad en el marco de un nuevo aniversario de los orígenes de la ciudad.

Bajo la consigna: “¿Qué ves cuándo te ves?”, y en el marco de un nuevo aniversario de los orígenes de la ciudad, la idea es contar a través de un video que representa ser mercedino o mercedina.

Desde el área de Cultura del municipio proponen: Mercedes para mí es…; Yo en Mercedes me siento…; El lugar de Mercedes que me representa es…; Me gusta Mercedes porque…., entre otras.

La idea es que los vecinos y vecinas que se sumen suban su video a Instagram y etiqueten a la Dirección de Cultura (@cultura_mercedes) para que pueda ser compartido por el área municipal en sus redes sociales.