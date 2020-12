Primera etapa: comienza mañana la vacunación del personal de salud en toda la Provincia

BUENOS AIRES VACUNATE



Aquellos que opten por aplicarse la vacuna contra el coronavirus, deberán registrarse en www.vacunatepba.gba.gob.ar.

Mañana martes 29 de diciembre se pondrá en marcha la primera etapa del plan provincial público, gratuito y optativo de vacunación contra el Covid-19 en toda la Provincia de Buenos Aires, destinada a los y las trabajadoras de la salud del sistema público y privado. La logística de abastecimiento de las dosis comenzó hoy con la distribución hacia los municipios de toda la Provincia, que recibirán una cantidad proporcional al personal de salud de cada distrito.

Los trabajadores de la salud que opten por aplicarse la vacuna, deberán inscribirse en el sitio www.vacunatepba.gba.gob.ar para recibir su turno.

En esta primera etapa del plan se prevé la vacunación de hombres y mujeres del sistema de salud, en tanto que la siguiente fase incluirá a trabajadores y trabajadoras de la seguridad y la educación; personas mayores de 60 años y aquellas de entre 18 y 59 años que integren grupos de riesgo por presentar enfermedades preexistentes.

Asimismo, aunque se priorizará a la población de mayor vulnerabilidad, la inscripción estará abierta para todo aquel que quiera registrarse y recibir información sobre el plan provincial de vacunación.

Con 315 mil inscriptos para recibir la vacuna hasta el momento, el operativo provincial contará con más de 600 puntos de vacunación simultáneos en territorio bonaerense, en el marco de una campaña nacional que comenzará mañana en todo el país de manera simultánea.

Plan provincial público, gratuito y optativo contra COVID-19, listado de 110 Hospitales:



Hospital Municipal José de San Martín, Adolfo Alsina

Hospital Local Gral. Anita Elicagaray, Gonzales Chaves

H.I.G.A. «Dr. José Penna», Bahía Blanca

Hospital Local General María Eva Duarte de Perón, Coronel Dorrego

Hospital Municipal Dr. Manuel B. Cabrera, Coronel Pringles

Hospital Municipal Eva Perón, Coronel Rosales

Hospital Municipal Dr. Raúl Alfredo Caccavo, Coronel Suárez

Hospital Municipal Dr. Joaquín Llambías, Guaminí

Hospital Municipal Dr. Ramón Carrillo, Monte Hermoso

Hospital Municipal Dr. Alberto Castro, Tornquist

Centro Municipal de Salud Dr. Ignacio Pirovano, Tres Arroyos

Hospital Zonal Dr. Juan Carlos Aramburu, Pehuajó

Hospital Municipal Dr. Domingo Girotti, Tres Lomas

Hospital Municipal Dr. Julio F. Ramos, Carlos Casares

Hospital Municipal Garré , Carlos Tejedor

Hospital Municipal «Nuestra Señora del Carmen», General Villegas

Hospital Municipal Dr. Saverio Mateo Galvagni, Hipólito Yrigoyen

H.Z.G.A. “Julio de Vedia”, 9 de Julio

Hospital Municipal Dr. Ignacio Pirovano, General Arenales

Hospital Nuestra Señora del Carmen, Chacabuco

Hospital Dr. Felipe A. Peláez, Florentino Ameghino

Hospital Municipal Dr. Alberto L. Videla, General Pinto

H.I.G.A. «Dr. Abraham F. Piñeyro», Junin

Hospital Municipal Leandro N. Alem, Leandro N. Alem

Hospital Subzonal General Dr. Lino Piñeiro, Baradero

H.L.G. “Nuestra Señora del Carmen”, Carmen de Areco

Hospital Municipal Eduardo Morgan, Colón

H.I.G.A. “San José”, Pergamino

Hospital Saturnino E. Unzué, Rojas

Hospital Municipal «Presidente Juan D. Perón», Salto

H.I.G.A. “San Felipe”, San Nicolás

H.Z. “Dr. Enrique F. Erill”, Escobar

H.Z.G.A “Gobernador Domingo Mercante”, José C. Paz

H.Z.G.A. «Petrona V. de Cordero», San Fernando

H.Z.G.A. “Magdalena V. de Martínez”, Tigre

Hospital Central de Pediatría Dr. Claudio Zin, Malvinas Argentinas

H.Z.G. «Manuel Belgrano», General San Martín

H.I.G.A. “Eva Perón”, General San Martín

Hospital Central de Pilar Juan Cirilo Sanguinetti, Pilar

Hospital Municipal de San Isidro Melchor Ángel Posse, San Isidro

Hospital Municipal Dr.Prof. Bernardo Houssay, Vicente López

H.Z.G.A. Descentralizado “Virgen del Carmen”, Zárate

H.Z.G.A. “Dr. Lucio Meléndez”, Almirante Brown

H.I.G.A. “Dr. Pedro Fiorito”, Avellaneda

H.I. «Presidente Perón», Avellaneda

H.S.E. Materno Infantil “Ana Goitia”, Avellaneda

H.Z.G.A. «Evita Pueblo», Berazategui

Policlínico Sofía T. Santamarina, Esteban Echeverría

H.Z.G.A “Dr. Alberto Eurnekian”, Ezeiza

H.I.G.A. “Evita”, Lanús

H.Z.G.A «Dr. Narciso López», Lanús

H.L. «Dr. Arturo Melo», Lanús

H.I.G.A. «Luisa C. De Gandulfo», Lomas de Zamora

H.Z.G.A. “Dr. Isidoro Iriarte”, Quilmes

Hospital Materno Inf. Dr. Eduardo Oller, Quilmes

H.I.A “Vicente López y Planes”, General Rodríguez

Hospital Municipal Pedro Arozarena, General Las Heras

Hospital Municipal San Bernardino de Siena, Hurlingham

H.I.E. Neuropsiquiátrico Colonia “Dr. Domingo Cabred”, Luján

H.Z.G.A. «Héroes de Malvinas», Merlo

H.D.Z.G. “Mariano y Luciano de la Vega”, Moreno

Maternidad Provincial “Estela de Carlotto”, Moreno

H.I.G.A. “Prof. Dr. Luis Güemes”, Morón

H.Z.G.A. «Dr. Carlos A. Bocalandro», Tres de Febrero

H.Z.G.A. “Dr. R. Carrillo”, Tres de Febrero

Hospital Municipal Dr. Marino Cassano, General Alvarado

H.I.G.A.“Dr. O. E. Alende”, General Pueyrredon

H.I.E.M.I. «Don Victorio Tetamanti» , General Pueyrredon

Hospital Municipal Ricardo León de Dios, La Costa

Hospital de Coronel Vidal, Mar Chiquita

Hospital Municipal Dr. Emilio Ferreyra, Necochea

Hospital Municipal Ramón Santamarina, Tandil

Ente Descentralizado Hospital Dr. Alfredo Saintout, Benito Juárez

Hospital Municipal Dr. Miguel L. Capredoni, Bolívar

H.Z.G. de Las Flores, Las Flores

H.Z.E. de Oncología “Luciano Fortabat”, Olavarría

Hospital Municipal, Tapalqué

Hospital Municipal Nuestra Señora de la Merced, Alberti

Hospital Municipal de Chivilcoy, Chivilcoy

Hospital Municipal San Antonio de Padua, Navarro

H.Z.G.A. de Lobos, Lobos

H.Z.G.A “Blas Dubarry”, Mercedes

Ramón Carrillo, Roque Pérez

H.Z.G. «Dr. Posadas», Saladillo

Hospital Saturnino E. Unzué, 25 de Mayo

Hospital Cuenca Alta – SAMIC-, Cañuelas

Hospital Municipal Ramón Carrillo, Castelli

Hospital San Vicente de Paul, Chascomús

Hospital Subzonal General Dr. R. Carrillo, San Vicente

H.Z.E.C «El Dique», Ensenada

H.Z.G.A. “Dr. Horacio Cestino”, Ensenada

Hospital Juan y María Scasso de Campomar , General Paz

H.Z.G.A. «Dra. Cecilia Grierson», Presidente Perón

H.Z.G.A. “Dr. Mario Víctor Larrain”, Berisso

H.I.E.A. y C. «San Juan de Dios», La Plata

H.I.G.A. «Prof. Dr. Rodolfo Rossi», La Plata

H.I.G.A. “General San Martín”, La Plata

H.I.G.A. “San Roque”, La Plata

H.S.E. «Elina de la Serna de Montes», La Plata

H.Z.E. “Dr. Noel H. Sbarra”, La Plata

H.Z.G.A «»Dr. Ricardo Gutiérrez», La Plata

H.I.A.E en Pediatría «Superiora Sor María Ludovica», La Plata

H.I.E.A.C. Neuropsiquiátrico “Dr. Alejandro Korn”, La Plata

Hospital Municipal de Pila, Pila

Hospital de la Comunidad Dr.Guillermo Hernández, Punta Indio

Hospital Municipal Ismael Ferrari, Tordillo

H.I.G.A. «Cirujano Mayor Dr. Diego Paroissien», La Matanza

H.Z.G.A. «Dr. Alberto Balestrini», La Matanza

H.Z.G.A. «Simplemente Evita » de Gonzalez Catán, La Matanza

Hospital Materno Infantil Dra. Teresa Luisa Germani, La Matanza