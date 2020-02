POR SUS 70 AÑOS

Ustarroz en festejo de aniversario de la Colonia Zumerland

En el predio de la institución se llevó a cabo un encuentro conmemorativo del que participó el jefe comunal Juan Ignacio Ustarroz.

La Colonia Zumerland funciona desde el año 1950 en su predio ubicado en Tomás Jofré, efectuando actividades principalmente con niños y adolescentes.

A raíz de estos 70 años se realizaron grandes festejos de los cuales fue parte el Intendente Juan Ignacio Ustarroz quien fue recibido por las autoridades de Sholem Buenos Aires, su Presidente Luis Alberto Aguilar y parte del equipo de la Comisión directiva entre ellos Osvaldo Kirzner, Cacilia Kamien.

El intendente recorrió las instalaciones y afirmo que “tuve la visita de los chicos en mi despacho y cuando me preguntaron qué era lo más difícil de ser intendente. Les comenté que tal vez era cuando se me acercan los vecinos con expectativas pidiéndome trabajo y uno por las cuestiones macros no las puede resolver, lo que genera mucha angustia. El nene me miró con una sonrisa y me dijo “yo pensé que lo más difícil era hacer lo correcto”.

“Hoy estamos en un contexto particular, a mí me tocó ser intendente desde el año 2015, atravesamos cuatro años muy difíciles con asistencia a vecinos, a los comedores barriales, que se incrementó muchísimo donde conocemos bien de fondo esta problemática. Hoy tenemos un contexto distinto, hoy tenemos otro apoyo en el Gobierno Nacional y Provincial, y creo que estos espacios de encuentros desde la diversidad, desde el compromiso de aprender para enseñar, creo que hay mucho para aportar, para encontrarnos y para proyectar”, dijo el jefe comunal.

Y en ese sentido sostuvo que “estamos en el momento justo pero con un contexto difícil. Tenemos que generar cosas creativas con el compromiso y el amor de transformar la realidad”.