POR EL DÍA NACIONAL DE LA SEGURIDAD VIAL

Hay que “Prevenir para Educar, Educar para salvar Vidas”

Así lo señaló la Coordinadora de Seguridad Vial del municipio Nancy Okos por las redes sociales, al conmemorarse ayer el Día Nacional de Seguridad Vial.

En el Día Nacional de la Seguridad Vial, Okos utilizó las redes sociales en las que expuso que ante la pandemia no se llevarán adelante “eventos públicos ni masivos, si acciones a favor de la Vida”, por lo que pidió no olvidar “a la Pandemia Vial (OMS), que también es un tema de salud, pero de este virus conocemos su origen: exceso de velocidad, uso indebido de alcohol, uso indebido de la telefonía móvil, no uso del sistema de retención infantil, no cumplimiento de las normativas vigentes”.

Para la funcionaria del municipio, “la coincidencia entre ambas pandemias es que para las dos necesitamos PREVENIR, «Prevenir para Educar, Educar para salvar Vidas».

“Por nuestra pandemia vial el mundo pierde al año 1.350.000 personas, familias destruidas, personas con lesiones, con discapacidades parciales o permanentes”.