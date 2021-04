Polémica con la visita de Espert a Mercedes: sin barbijo y confirmó que tiene Coronavirus

PANDEMIA EN LA PROVINCIA

El economista y candidato de la Avanza Libertad, José Luis Espert, debió suspender la gira por la Provincia luego de que su esposa tenga covid-19. Finalmente confirmó ayer en sus redes sociales que el también tiene coronavirus.

El candidato liberal de Avanza Libertad, José Luis Espert, debió suspender la recorrida que realizaba por nuestra región luego de que su esposa diera positivo de coronavirus Covid-19 tras realizarse un hisopado al presentar síntomas.

Además de Mercedes, Espert iba a visitar Chivilcoy como parte de la recorrida de campaña en la que se reunía con vecinos y empresarios de la zona. Sin embargo, debió suspender la jornada, regresar a su domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y comenzar la correspondiente etapa de aislamiento por diez días.

«Hoy iba a visitar Chivilcoy, pero no fue. Anoche mi esposa me comentó por teléfono que iba a hisoparse. Por precaución, volví hoy temprano a BsAs y al llegar me enteré que su resultado fue positivo. Por precaución y cumpliendo los protocolos, estaré en cuarentena durante 10 días», publicó el economista a través de sus redes sociales este miércoles.

La polémica se despertó por las últimas visitas de Espert a municipios del interior bonaerense, donde se mostró sin barbijo o con el cubrebocas mal colocado, sin respetar los protocolos necesarios para evitar la propagación del virus.

En su visita al Laboratorio Melacrom de nuestro distrito, se lo puede ver estrechando manos con una mujer que lo recibió, sin la distancia correspondiente y sin el barbijo cubriendo su boca. Luego, en sus redes sociales, destacó que Melacron es una empresa “dedicada al control integral de calidad en alimentos, medicamentos, productos agropecuarios y derivados. No podemos olvidar que la ciencia y la tecnología son fundamentales para el futuro”.

Antes había visitado la ciudad de Junín, y había despertado críticas por una foto con el barbijo mal colocado, por debajo de la nariz.

Espert había anunciado su gira por el interior de la Provincia el pasado 18 de abril «con todos los cuidados necesarios». En las imágenes que publicó a través de sus redes sociales mostró que las reuniones con los militantes de su partido se realizaron al aire libre, tanto en Junín como en Mercedes.

El economista es uno de los principales críticos a las medidas restrictivas para frenar la pandemia de coronavirus, y aunque en sus actos mantiene los protocolos, no pierde ocasión de cuestionar el uso de barbijo en espacios abiertos.