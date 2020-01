PLANIFICANDO VACACIONES

El Dubarry uno de los hospitales donde se vacuna contra la Fiebre Amarilla

En zona norte los hospitales de San Miguel, Campana, San Martín, Vicente López, General Rodríguez y San Isidro. En Zona oeste: La Matanza y Morón. En zona sur: Cañuelas, Florencio Varela, Lanús, Lomas de Zamora. También en La Plata, Azul, Bahía Blanca, Chacabuco, General Pinto, Junín, Lincoln, Mercedes, Necochea, Olavarría, Pehuajó, Pergamino, San Andrés de Giles, San Nicolás, Saladillo, Santa Teresita y Tandil.

La vacuna contra la fiebre amarilla, una enfermedad viral que se transmite a través de la picadura de ciertas especies de mosquitos, puede ser grave y provocar la muerte, es gratuita y una dosis es suficiente para toda la vida para los viajeros a zonas de riesgo por lo que hay centros habilitados en la provincia de Buenos Aires.

Se aconseja la consulta médica como mínimo cuatro semanas previas al viaje para que un profesional defina la indicación o no de vacunación. En caso de corresponder deberá recibirla al menos 10 días antes del viaje.

La recomendación es para las personas que viajen a Rorama, Amapá, Amazonas, Pará, Acre, Rondónia, Mato Grosso, Mato Grosso Do Sul, Maranhäo, Tocantins, Goiás, Sáo Paulo, Paraná, Santa Catarina, Río Grande Do Sul, Piaui (Oeste y Sur), Bahía, Minas Gerais, Espíritu Santo y Río de Janeiro. Las áreas sin recomendación de vacunación son Piaui (Este y Norte), Ceará, Río Grande Do Norte, Paraiba, Pernambuco, Alagoas y Sergipe.

En el Hospital Blas Dubarry, dan la vacuna contra la fiebre amarilla los martes y jueves de 7 a 12 horas y el primer sábado de cada mes de 8 a 12 horas. Para más datos se puede llamar al (02324) 425555 o 423618.