Operativo detecta condiciones de vida inadecuadas en espacio de trabajo

EN AGOTE

Efectivos de la policía comunal juntamente con personal municipal, la justicia de faltas, inspectores de la AFIP y del Ministerio de Trabajo llevaron adelante un operativo multiagencial en Agote. En el lugar funcionaba un horno de ladrillos sin habilitación. Trabajadores estaban en situación precaria.

En la localidad de Agote, en el loteo conocido como GEO, se comprobó que funcionaba un horno de ladrillos sin habilitación. A la vez, se constató que se habían “construido” precarias casillas, con letrinas, donde presumiblemente vivían los trabajadores. Los inspectores además verificaron la existencia de situaciones muy riesgosas para los trabajadores: tendido eléctrico inseguro, por solo mencionar algunas. Desde el organismo tributario establecieron que se estudiará la situación tributaria integral de la familia que dice ser dueña del lugar.

Luego de labrar las actas de rigor de las distintas agencias, el juez de faltas, Matías Maresca presente en lugar, ordenó la clausura del lugar que le fue notificada en el acto a quien vive en el lugar y todos sindican como responsable, Martín Luna, quien explicó que el horno lo había alquilado hacía 60 días a otra persona cuyos datos no pudo precisar.

Por su parte, Valeria Ilarraz, directora de tierras de la municipalidad, explicó que la presencia del área se debía a brindar certezas dominiales sobre el lugar donde se iba a realizar el operativo. “Llamativamente en el día de ayer había gente trabajando y hoy ya no encontramos trabajadores, pero –por ejemplo- encontramos el agua de la pava caliente en una casilla”, dijo y aclaró que se han recibido denuncias de estafas perpetradas por particulares respecto a “ventas de supuestos derechos posesorios que se realizaron en la zona. Estamos evaluando soluciones amenas como las que siempre motoriza el intendente, pero no descartamos acudir a la justicia. Agradecemos el compromiso de algunos vecinos de la zona que se animaron a poner en conocimiento de esta administración distintas irregularidades”, subrayó.

Tras el operativo realizado el pasado viernes, el jefe comunal destacó el trabajo realizado de manera conjunta entre todos los organismos y puntualizó que “el GEO es una zona de conflicto, acá estamos en presencia de una situación muy irregular y ya no estamos hablando solo de ventas irregulares, sino de actividades no registradas, trabajadores no registrados y en un marco muy precario. Vi las imágenes y realmente son escalofriantes”.

En ese sentido, Ustarroz aseguró que “vamos a ir hasta las últimas consecuencias, queremos que la justicia verifique si no se cumplen los extremos de algún tipo penal, porque la verdad es indignante. Además, hay chatarras al aire libre y tiradas en el suelo, lo que podría generar contaminación”.

El intendente destacó que “desde la justicia de faltas se venía trabajando en este tema, pero después se verificó que debíamos incorporar otros actores para realizar un relevamiento más profundo y así se organizó este trabajo. Esto es el resultado de una comunión de esfuerzo entre distintos estamentos del estado”, aseguró.