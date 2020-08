MUNICIPIO Y PARTIDO FE

Acuerdan trabajos conjuntos en un predio ferroviario

El intendente Ustarroz recibió al presidente del Partido Fe, Jorge Pirotta, y a la edil Sabrina Viñales para articular acciones de puesta en valor y jerarquización de terrenos ubicados en predio ferroviario a través de la Ong “Nunca me olvides”

Al respecto, el jefe comunal aseguró que “es muy importante este trabajo que iniciamos unidos pensando en el beneficio de nuestros vecinos, en la recuperación del espacio público” manifestó el jefe comunal.

Ustarroz además destacó el “trabajo mancomunado con todos los sectores de la ciudad con un único objetivo, brindar respuestas y beneficios a los mercedinos. Trabajar por Mercedes también es acordar y avanzar en proyectos comunes, en la recuperación de espacios, jerarquizarlos, brindar seguridad y planificar” y agradeció “a Sabrina y Jorge por este encuentro de coordinación, gestión, para poder avanzar en aquellos temas que nos involucran como comunidad”

Por su parte, Jorge Pirotta, destacó “la labor que está llevando adelante el Municipio en un predio que está sobre la calle 10 entre 45 y 37, mismo que estaba en pésimas condiciones” y agregó “durante el Gobierno Nacional anterior nosotros hicimos una gestión a través de una ONG que tenemos, una mutual, “No me olvides” para que nos autorizaran a hacer mejoras en ese lugar, entendiendo -esto fue lo que hablamos con la anterior gestión Nacional- que ellos iban a colaborar”.

“Nosotros íbamos a poner mano de obra y algún aporte económico que iba a disponer la UATRE, pero la realidad es que de lo que prometieron nada se cumplió”, afirmó Pirotta. A su vez, manifestó “antes de comenzada la pandemia, hablamos con el intendente de este tema, nos dijo que se iba a ocupar, y efectivamente se ocupó. Por ese motivo, fuimos a agradecer el gesto del Municipio que nos parece excelente, y a poner a disposición, e incluso llevando un mensaje de mi secretario general de la UATRE, Ramón Ayala, de que está a disposición de colaborar, haciéndose cargo de algunos de los costos que seguramente se van a tener que hacer”.

Este predio cuenta con dos hectáreas y media, mismo que alberga silos que están en desuso y cuatro galpones.

Según detalló Pirotta “es un lugar muy amplio, la idea es tener un espacio para esparcimiento al aire libre, y, por otro lado, usar uno de los galpones -acondicionándolo- como espacio cerrado multipropósito” y agregó “cuando hablamos de espacios de esta naturaleza hay que abrirlos a la comunidad”.

Asimismo, Pirotta contó “tiempo atrás tuvimos que explicarles a los vecinos que si no podíamos obtener lo que nos había prometido el Gobierno Nacional de ese momento -recursos, materiales, – no íbamos a poder hacer nada, lamentablemente nos prometieron cosas que después no cumplieron”. “El Municipio ha limpiado el lugar, cortó el pasto, acomodó, y la cosa va cambiando” destacó.