Municipio frenó un intento de ocupación ilegal

TRABAJO EN CONJUNTO

Tras la reunión de trabajo del intendente con diversos actores sociales rápidamente se desactivó un intento individual de ocupación ilegal de tierra.

Tras una ronda de trabajo por parte del ejecutivo municipal con colegios de profesionales, justicia, policía, concejales, áreas de gestión, concluyeron con el objetivo de trabajar unidos por brindar respuestas, prevención y control ante potenciales ocupaciones ilegales.

En ese marco, se informó que este jueves pasado un vecino de calle 14 y 55 informó al dueño de un predio que está en proceso de subdivisión que se estaba instalando un vecino de manera ilegítima.

Por ello, se puso en marcha el protocolo municipal contra las usurpaciones y en el lugar se apersonaron representantes de la dirección de tierras, de la secretaría de seguridad y personal policial. Tras dialogar con el joven de 33 años que había montado una precaria casilla con chapas y se disponía a cavar cimientos; el mismo anunció su decisión de abandonar el lugar.

Tras cargar los distintos elementos en un vehículo, se retiró del lugar e intento hacer la misma operación en calle 26 bis y 57.

Alertada las fuerzas policiales sobre el movimiento se hicieron presentes y esta vez no había siquiera alcanzado a montar la casilla de chapas. Ante la nueva presencial afirmó: “ya está. No jodo más, me voy a la gomería”. Y es que el joven se encuentra viviendo en una gomería que le prestó un amigo luego que –como consecuencia de una separación- se haya quedado sin lugar donde vivir.

“Es muy importante que los vecinos informen este tipo de cosas. De esta manera se puede actuar rápidamente y evitar el asentamiento”, explicó la directora de tierras Valeria Ilarraz. Por su parte el subsecretario de seguridad, Gonzalo Anselmo, destacó la rápida intervención policial y que el joven “después de entender las consecuencias penales y administrativas que tendría si persistía en esa actitud, desistió”.