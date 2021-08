Municipio compró terrenos para planes de vivienda

AL CLUB UNIÓN

La adquisición permitirá al municipio proyectar más planes de vivienda. Para el club significa una inyección de dinero que facilitará crecer en infraestructura y obra para desarrollos deportivos e inclusivos.

Al respecto, el jefe comunal aseguró que “esta unión que hay entre los clubes y el municipio tiene que ver con el crecimiento y el desarrollo de la ciudad”.

Según el mandatario, el club “crece desde abajo, con mucha convicción, con mucho amor por parte de los que integran la comisión, que son todos vecinos de la ciudad que trabajan por el deporte. Para nosotros tiene un valor enorme, en el rol, la función de los clubes en nuestra sociedad”.

En ese marco Ustarroz resaltó que “además de beneficiar al Club con la compra le damos un destino a un terreno macizo, en la ciudad, un destino que seguramente va a ser para viviendas. Un plan de viviendas que crece en la ciudad, de acceso a terrenos que crece”.

“Es una necesidad imperiosa: no hay ciudad que pueda crecer si no es sobre la base del trabajo y sobre la base del desarrollo urbanístico. Esto nos da más posibilidades como sociedad de tener más ofertas para las familias de Mercedes y es como que cierra todo. Por un lado, se beneficia un club, que hace un trabajo importantísimo. Y por otro lado se abre una ventana de esperanza para muchísima gente en futuro y sucesivos planes de vivienda” afirmó.

“Para nosotros el día de hoy es un día muy importante porque es una noticia que no se hizo de la noche a la mañana. Se viene hablando hace mucho: esos hicieron las correspondientes asambleas, con todos los pasos procedimentales y formales que hay que hacer para poder, hoy si, festejar, tanto el Club Unión como la municipalidad de Mercedes” narró.

También que “todo lo que estamos comprando tiene un resultado económico de la venta de las tierras a los capitales alemanes que fue en dólares. Nosotros al Club Unión le pagamos en dólares y la compra que estamos haciendo a Dupont es en dólares. Estamos haciendo otras ofertas de compra de tierras para poder incorporar dentro de planes de vivienda. Y todo esto que hoy estamos comprando el día de mañana le va a generar ingresos también a la municipalidad por la venta de esos lotes. ¿Pero cuál es la diferencia? Cuando interviene el Estado, regula el mercado, pone condiciones de accesibilidad, es mucho más sencillo para la gente y la gente paga” mencionó Ustarroz.

Por su parte, el presidente, Mariano Bidart, acompañado de parte de su comisión directiva, narró que “el proyecto no viene de un día para el otro, esto se viene hablando hace un tiempo, gracias a la buena comunicación que hubo siempre con el municipio para con nosotros. Viendo la idea que teníamos de poder enfocar, tanto en el predio nuevo como en la sede de la uno, que necesita varias reformas. Bienvenido sea y lo aprovechamos para todo lo que se pueda hacer. Como digo yo pensando en los jóvenes que hacen deportes, que es lo más importante a lo que nosotros tenemos que hacernos más fuertes. Después hay un montón de proyectos que en estos momentos tendríamos que hablarlo con la comisión y poder llevarlos a cabo. Soñaba, pero no lo imaginaba con tener un campo de deporte como este. Por eso agradecido al municipio que, sin ellos, los clubes no podríamos tener ni la mitad de lo que crecimos en estos últimos años. Llevo 5 años de presidente, pero lo que ha crecido el club Unión es muchísimo con el hermoso predio que tenemos en Acceso Sur. Estamos muy contentos y deseamos que termine esta pandemia para poder utilizarlo a full”.

Por su lado, la directora de Tierras, Valeria Ilarráz, manifestó que “seguramente tenga un excelente destino, es un muy buen lugar y una zona estratégica. Queda en medio de un barrio, lo cual con servicios y todo genera terrenos de gran valor y terrenos muy aprovechables y poderlo firmar, con amigos, con clubes, la verdad es una alegría enorme. Porque se puede mancomunar los dos fines: el de poder acceder a vivienda y el de los clubes de poder generar espacios de calidad para el desarrollo de los deportes”.

