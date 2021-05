Municipio aclaró distintos aspectos sobre las nuevas disposiciones y regulaciones

SEGUNDA OLA



Tras las nuevas disposiciones de cuidado ante el avance del covid-19 y las determinaciones nacionales y provinciales, desde la Municipalidad de aclararon algunos aspectos del día a día y su impacto.

La secretaria de gobierno, Clara Zunino, brindó detalles al respecto y expresó que “nos encontramos ante un sistema de restricciones intermitentes que dispuso el gobierno nacional en el último decreto, que es un método que se está aplicando a nivel mundial como única forma de disminuir la circulación, y por ende los contagios y fallecidos, mientras se avanza con la vacunación”.

En Mercedes la situación epidemiológica es grave, como en todo el territorio bonaerense. En las últimas semanas superamos la frontera de los 100 fallecidos y miles de testeos con cientos de casos positivos. Ante ellos se determinó desde Provincia pasarnos de fase 3 a fase 2.

Clara Zunino explicó al respecto que “tal como establecen los decretos nacional y provincial, luego de esta primera etapa en Fase 1 hasta el 30 de mayo para todos los municipios de ALTO riesgo epidemiológico y sanitario, se regresaba a la fase en la que estaba el distrito previo al 22 de mayo, nosotros estábamos en Fase 3, y a partir del agravamiento de la situación en estas últimas dos semanas, se determinó que estemos en Fase 2, a partir del próximo lunes 31 de mayo y hasta el día 11 de junio”.

En cuanto a la circulación afirmó que las medidas determinan que “no se podrá circular entre las 20 y las 6 horas”.

A su vez, desde la cuestión comercial y de prestaciones de servicios la funcionaria explicitó que “se vuelve a un esquema de actividades bajo estrictos protocolos, los comercios tanto esenciales como no esenciales podrán funcionar en el horario de 6 a 19 horas, con el ingreso limitado de personas, las medidas de higiene y distanciamiento que ya conocemos. En cuanto al sector gastronómico, solo podrán brindar atención al aire libre y en el horario permitido, luego podrán continuar realizando delivery.”

Una cuestión siempre consultada es la educativa, ante ellos sostuvo que “en esta Fase 2 se suspenden las clases presenciales y las actividades educativas no escolares presenciales en todos los niveles, inclusive los jardines maternales.”

Por su parte, los aspectos vinculados a la vida social de la población, como ser deportes, cultura, religión, entre otros, tendrá la siguiente modalidad “continúan suspendidas las reuniones sociales y familiares de cualquier tipo, es el principal foco de contagios y debemos resaltarlo. En cuanto a actividades deportivas no podrán practicarse deportes colectivos y no podrá realizarse ningún tipo de actividad en espacios cerrados. Respecto a lo cultural no se podrán realizar actividades de talleres en espacios cerrados ni espectáculos con concurrencia de personas. Por, ultimo no se permiten celebraciones religiosas de ningún tipo.”

Destacó a su vez la importancia de los cuidados y el compromiso ciudadano, donde “es fundamental respetar las normas sociosanitarias, la higiene, el distanciamiento, no generar y participar de encuentros sociales, entre todas y todos podemos lograr bajar los contagios, evitar lamentar más pérdidas de vidas y que no sature el sistema de salud”, expresó entre otros conceptos la funcionaria.