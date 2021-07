Mujeres CEM organiza taller virtual de Tik Tok para emprendedores

Las redes sociales son una vidriera más de venta para los emprendimientos. La necesidad de conocer su potencial y herramientas para emprendedores es fundamental. Por eso, desde la Cámara Económica Mercedina a través de Subcomisión de Mujeres y con la colaboración de la CAC (Cámara Argentina de Comercio) llevará adelante un taller virtual gratuito sobre el uso de Tik Tok orientado a emprendedores y comerciantes.

El taller brindará herramientas necesarias para iniciarse en la aplicación TikTok. A cargo de Marina Ordoñez y Andrea Renzo de TecnoLógicas, la propuesta aportará ideas para armar videos, utilizar hashtag, conocer cómo leer las estadísticas y así trabajar en el crecimiento del perfil con el objetivo de fortalecer las marcas y ventas de los productos de los emprendedores mercedinos.

A modo de adelanto, Andrea Renzo contó cómo se trabajará y qué temas tratarán en el taller. “En TikTok se crece de una manera muy rápida. No solo la cuestión de seguidores sino el alcance. Hay posteos que llegan a miles de personas y eso puede generar ventas y acciones que es lo que el emprendedor quiere, ya sea productos o servicios”, explica Andrea.

“TikTok es una aplicación. Un poco diferente a otras porque es de videos. Solamente se pueden subir videos, no se pueden subir imágenes fijas. Videos que primero eran hasta un minuto y ahora son hasta tres. No todo es baile o chistes en TikTok. También aparecen videos para aprender y para vender productos o servicios. Empatizar y seguir a esas personas que ofrecen productos y servicios, así generar un vínculo y poder generar una venta o un negocio” agrega una de las titulares de TecnoLógicas.

La propuesta de Marina y Andrea es que los emprendedores conozcan el abanico de posibilidades que la aplicación de origen chino. Qué sepan cómo se manejan los algoritmos para llegar a más usuarios y el trabajo de los “hashtag” o temas para potenciar el contenido publicado en la aplicación. “Cuando uno entra a TikTok comienza a ver cosas y a medida que pasa los videos, o va poniendo me gusta, el algoritmo hace que veamos lo que nos gusta o nos puede llegar a interesar. También tenes la opción de poner no me gusta o no mostrar, eso también influye en el algoritmo”, destacó Andrea y extendió la invitación para participar del taller virtual que organiza la Subcomisión de Mujeres de la Cámara Económica Mercedina.

El contenido del taller gratuito, online, entonces, será en base a la práctica del equipo de TecnoLógicas. Es así que dará ideas concretas para desarrollar el emprendimiento a través de la aplicación y las herramientas que ésta brinda, cómo crear y editar un video, cómo crecer, cuáles son los trucos de TikTok, entre otros temas que podrían surgir del diálogo con los participantes del taller.

El taller virtual será a través de la plataforma de reuniones online Zoom, en vivo. Se realizará el día jueves 15 de julio, 15 horas. Hay una inscripción previa que debe hacerse a través de un sitio web. Por lo tanto, será necesario que los interesados se comuniquen con la Cámara Económica Mercedina ya sea vía telefónica o a través de sus redes sociales (@cemercedina) para solicitar el link de inscripción.