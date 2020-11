Mercedinos clasificados en Juegos Bonaerenses inician la Etapa Regional de Cultura

EDICIÓN 2020

Se trata de los Juveniles y Adultos Mayores que clasificaron en la Etapa Municipal en el Área de Cultura, con sus trabajos de Literatura, Fotografía Digital, Solista Vocal, Pintura, Dibujo y Objeto Tridimensional. Todas las etapas se desarrollan de manera virtual.

La Provincia de Buenos Aires está desarrollando de manera virtual la nueva edición de los Juegos Bonaerenses 2020, donde el área de Cultura de los 135 municipios que participan, fue la única que desarrolló la Etapa Municipal con las obras que debieron enviar los chicos y los adultos mayores para ser evaluadas por jurados y las ganadoras registradas en la página diseñada por la Secretaría de Deportes provincial, para ser evaluadas en la Etapa Regional.

Esta Etapa Regional inició este lunes y nuestra ciudad está compitiendo con obras de Juveniles y Adultos Mayores en las disciplinas de Literatura, Solista Vocal, Pintura, Dibujo y Objeto Tridimensional.

Los ganadores de la Etapa local en el área de Juveniles que clasificaron a la Etapa Regional fueron: Ángeles Potaves en Pintura Sub 15; Ayelén Planas Contín en Dibujo Sub 15; Mariana Valiente en Pintura Sub 18; Tomás Villa en Fotografía Digital; Leila Abufager en Solista Vocal Sub 15; Benjamín Fernández Campos en Cuento Sub 18; Delfina Torres en Cuento Sub 15 y Valentina Fink en Poesía Sub 18.

Por el lado de los Adultos Mayores, ganaron la Etapa Municipal Osvaldo Sanguinetti en Poesía Categoría Unica; Antonio Garelli con Objeto Tridimensional; Martha Deluca en Pintura y María Bomaggio en Cuento.

Desde la Dirección de Cultura Municipal fueron enviadas todas las obras ganadoras y ahora se aguarda a que la Provincia vaya informando los resultados de cada trabajo a medida que avancen los jurados con la revisión de las mismas, competencia que comenzó el día de ayer.

Los representantes Juveniles y Adultos Mayores de nuestra ciudad buscarán en esta instancia, pasar a la última etapa Provincial que se desarrollará hacia fines de noviembre y principio de diciembre, con la posibilidad de que, si resultaran ganadores, puedan competir en los Torneos Nacionales Evita, edición 2020.