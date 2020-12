Mercedes será sede de “UBA XXI”

ANUNCIO

El intendente Juan Ignacio Ustarroz expresó que “trabajar con una Universidad tan prestigiosa como la UBA realmente es una alegría enorme” y agregó “lo que también nos produce gran satisfacción es poder ampliar la propuesta educativa en nuestra ciudad”.

“En esta oportunidad, la idea es la ampliación del CBC en lo que refiere a todas las carreras de la Universidad de Buenos Aires. De esta manera, nosotros vamos a modificar el formato y la modalidad a través del esquema UBA XXI”, contó Ustarroz e indicó “esta pandemia nos mostró el potencial que tiene la educación a distancia”.

En este sentido, el intendente manifestó “poder avanzar con esta decisión nos permite, no solamente ampliar la cantidad de carreras a cursar en nuestra ciudad, sino también, incorporar otras carreras que ya iremos anunciando” y señaló “esto no fue fácil, y se debe, como dije al principio, el compromiso que tiene en particular Jorge Ferronato con la ciudad de Mercedes y en el marco de un gran compromiso con la educación pública”.

Por su parte, Jorge Ferronato, director del Ciclo Básico Común de la UBA, remarcó que Ustarroz es un jefe comunal “preocupado por ampliar la propuesta educativa, utilizando las nuevas técnicas tecnológicas que nos permiten, entre otras cosas, estudiar a distancia” y añadió “es así como junto a sus técnicos fueron analizando las posibilidades de ampliar las propuestas y hacer de esta ciudad, una ciudad educadora”.

A su vez, subrayó “a mí me llena de orgullo que un joven dirigente político piense en términos de educación, que la salida de estas crisis que frecuentemente vivimos en la Argentina sea con más y mejor educación, ampliando el sistema educativo”. Para eso “la UBA ofrece el sistema a distancia -UBA XXI- donde dentro de poco, la ciudad ofrecerá todas las carreras, mismas que en su primer tramo (ciclo básico común) se podrán hacer a distancia”.

En ese marco, Ferronato, reafirmó “no tengo más que decir que los voy a acompañar y a seguir ayudando, yo soy consciente del enorme esfuerzo que ha hecho el Municipio de Mercedes en todas las gestiones para la construcción de un mejor futuro universitario, académico para sus jóvenes y soy testigo del trabajo que está desarrollando esta gestión para ampliar el sistema educativo”.