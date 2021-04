Mercedes se suma al programa provincial “Comprá Más Cerca”

FIRMA DE CONVENIO

El intendente Ustarroz recibió al Ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la Provincia, Augusto Costa, para firmar un convenio para incorporar a nuestra ciudad a esta iniciativa que busca establecer precios de referencia en comercios de cercanía, como despensas y minimercados.

Al respecto, el intendente Juan Ustarroz, destacó la suma de esta herramienta “para trabajar desde nuestra área de Defensa del Consumidor, codo a codo con los comerciantes y especialmente los de cercanía, que son donde una gran mayoría de la población asiste a realizar sus compras.

A la vez, adelantó que se está avanzando por un subsidio “para potenciar la producción local” y que se va “a anexar más terrenos al Sector Industrial Planificado”, como así también se está “diseñando junto a la Cámara Económica y a distintos sectores de la producción, para justamente ampliar ese sector” contó y dijo que “sabemos que la política pública es esencial para generar empleo, generar producción”.

Segú manifestó Ustarroz, el ministerio provincial “está cerca de los municipios, está cerca de la gente, está cerca del pueblo. Que escucha, que intenta por todos los medios articular acciones conducentes para atravesar esta situación. No podemos soslayar la cuestión de la pandemia. Estamos muy preocupados y ocupados” afirmó el jefe comunal y comentó que “Una línea clara que tiene el gobernador es trabajar en todos los frentes. Saber que la situación de la pandemia afecta principalmente a la salud, pero también en lo que es la economía, en lo que es lo social, lo que es lo cultura y tratar de trabajar así, articuladamente entre el gobierno provincial, los municipios, la comunidad de cada municipio” sostuvo y remarcó que “tratar desde una perspectiva solidaria, desde una perspectiva de inclusión, de integración, de hacer la unión que hace realmente la fuerza para poder llevar adelante políticas públicas que nos permitan atravesar esta segunda ola que estamos transitando y poder generar las bases de sustentación desde lo productivo, atendiendo las realidades del comercio, atendiendo la realidad del turismo, atendiendo la realidad de las pymes, atendiendo la realidad de los consumidores. Una agenda muy basta. Siempre muy agradecido con el gran acompañamiento de la provincia de Buenos Aires. Y en particular del ministerio”.

Por su parte, el ministro Costa destacó que cada visita a nuestra ciudad es “en el marco de una agenda de trabajo que significa traer propuestas, programas, iniciativas para mejorar las condiciones de vida de la gente de Mercedes. Y en esta oportunidad tenemos la posibilidad de sumar al Municipio al programa “Compra más cerca”, que es una política muy importante porque viene a integrar dentro del esquema de una política pública a los sectores más vulnerables del comercio y de la producción”, destacó el titular de Producción bonaerense.

Para Costa, “son los autoservicios, los pequeños comercios de barrios, los almacenes que no forman parte de ningún programa nacional porque no tienen el tamaño o la escala que suelen tener quienes participan de las políticas nacionales, particularmente “Precios cuidados” pero que sin embargo el comercio más pequeño representa el 70 por ciento de las compras y de las ventas minoristas en la Argentina”.

Entonces, remarcó Costa, “con la Provincia y el Municipio estamos integrando esta parte del comercio a un esquema de cuidados, a un esquema de precios de referencia, un esquema donde buscamos evitar los abusos por parte de quienes tienen capacidad de hacerlo. Y más cuando estamos trabajando en una economía con mercados concentrados, donde si el Estado no está presente, cada vez tiene menos oportunidades los más pequeños y hay menos competencia y la terminan pagando, los consumidores y las consumidoras precios más altos y quien no puede seguir con su emprendimiento porque se lo comen los más grandes. Entonces esta es una oportunidad muy importante. Estamos seguros que a partir de esta firma, de este convenio formal, Mercedes va a incorporar muchísimos comercios y también a Pymes regionales que tampoco pueden abastecer a grandes supermercados o grandes comercializadores, pero si al comercio de proximidad para que podamos ofrecer la oportunidad a consumidores y consumidoras, más alternativas pero también tranquilidad de que saben que cuando compren un producto que está dentro del programa “Comprá más cerca”, el precio es razonable y eso quiere decir que se está sacando la cantidad de plata del bolsillo corresponde para que el comercio gane lo que corresponde, para que el proveedor se lleve lo que corresponde. Entonces ahí me parece un avance muy importante y para nosotros sumar a Mercedes es algo prioritario. Sobre todo, porque sabemos que necesitamos respuestas en ese sentido” dijo el ministro.

Esto, ratificó Costa, “marca una continuidad de trabajo permanente que hay con el intendente, con sus equipos y que creemos, por supuesto, vamos a integrar. Y seguramente dentro de poquito volveremos para seguir avanzando en esta agenda. Como decía el intendente la posibilidad de mejorar el Sector Industrial Planificado, el Parque Industrial es uno de los grandes hitos que me parece van a marcar los próximos meses porque para una producción mucho más competitiva y el fortalecimiento con las empresas, tener la posibilidad de contar con las instalaciones adecuadas es fundamental y sabemos que se está trabajando y hay recursos para poder avanzar en eso. Muchas expectativas de seguir sumando y trayendo respuestas a necesidades en Mercedes. Y esto en línea con lo que pide el gobernador que es estar cada uno de los ministros en el territorio, con quienes lo necesiten y acompañando a cada uno de los intendentes e intendentas”, sostuvo.