Medidas de prevención para cuidar a los adultos mayores ante el coronavirus

Las personas mayores pertenecen al grupo de población con mayor riesgo ante el coronavirus.

Por ello, es necesario extremar las precauciones y, se debe prestar especial atención ante cualquier síntoma que pueda ser sospechoso de Covid-19. Desde la Dirección de Adultos mayores de la Municipalidad de Mercedes se viene trabajando e informando para prevenir el contagio y la propagación de la enfermedad.

«Las personas de edad avanzada son las que presentan un mayor número de enfermedades y patologías crónicas, por este motivo les pedimos que hagan aislamiento domiciliario, un distanciamiento social y minimicen el contacto para evitar el contagio” subrayó Victoria Odell.

A medida que la edad aumenta es mayor la tasa de mortalidad ante esta enfermedad. A partir de los 60 y en particular si estas personas tienen alguna enfermedad previa -hipertensión arterial, problemas cardiacos, respiratorios, renales, etc. son factores que aumentan considerablemente no sólo la posible afección sino también que acrecienta las chances de que la misma sea fatal.

“Por eso les pedimos por favor a las personas mayores, mucho más si tienen alguna enfermedad previa, que limiten sus actividades sociales y se queden en sus casas, sabemos que este tipo de medidas son incómodas pero lo que estamos intentando en este momento es la propagación del virus que está afectando a todo el mundo y que ya está en nuestro país” apuntó Victoria Odell, directora de adultos mayores comunal.

Protección de las personas mayores ante el coronavirus

Las medidas de protección para las personas de la tercera edad son las mismas que para el resto de grupos, pero haciendo un mayor hincapié en ellas.

Extremar la higiene del lavado de manos: mínimo de 40 segundos y con abundante agua y jabón.

Taparse la boca al toser con un pañuelo de papel.

Estornudar en la parte interna del codo.

Restringir las visitas de familiares o amigos y, sobre todo, de las personas que presenten síntomas de coronavirus.

Limitar los contactos con los más pequeños.

Ante cualquier duda pueden comunicarse con la Dirección de Adultos Mayores llamando al 435035 en los horarios de 08:00 a 14:00.