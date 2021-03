Mapa de Fases con pocas modificaciones y Mercedes sigue en la 4

COVID 19

Hay 109 distritos en Fase 4 y 26 en Fase 5, según explicó el jefe de Gabinete, Carlos Bianco. Descienden de zona Magdalena y Suipacha, mientras que Capitán Sarmiento llega a la fase más flexibilizada.

La conferencia de prensa brindada por el ministro de Salud, Daniel Gollan, y el jefe de Gabinete, Carlos Bianco, dejó en claro que no existen grandes modificaciones en cuanto al mapa de fases, y que no existen municipio en Fase 3. Bianco sostuvo que se encuentran activas las 4 y 5, explicando que el crecimiento de casos en la provincia, puntualmente en los distritos del AMBA, «todavía no es grave, pero sí es una alerta».

Además, manifestó su preocupación por el crecimiento de casos en la Ciudad de Buenos Aires en las últimas semanas, poniendo de manifiesto la estabilidad en la cantidad de casos, con un leve repunte, en algunos distritos.

Sobre las fases, enumeró que 109 municipios en fase 4, entre ellos Mercedes, dos municipios bajaron por el criterio objetivo y numérico (Magdalena y Suipacha), mientras que Capitán Sarmiento pasó a fase 5. Al mismo tiempo ratificó que se continuará trabajando con el mismo esquema.

Situación epidemiológica

Por su parte, el ministro Gollan analizó que en el AMBA «ha habido un incremento de casos en las últimas semanas, pero en el interior hay una mejoría en cuanto a tasa de incidencia de contagios, está prácticamente estable, con leve tendencia a la baja.».

Asimismo, ponderó el programa de inmunización contra el Covid: «hay una gran adhesión al y hay mucho profesionalismo», y resaltó además que desde Salud «hay que recuperar dosis de otras enfermedades».

A su vez, explicó que el plan de vacunación «está sujeto a la recepción de vacunas que provee el ejecutivo nacional y sujeto a la demanda mundial y a la disponibilidad de las vacunas».

A su turno, el Jefe de Gabinete ministros, Carlos Bianco, se refirió a la apertura de nuevas actividades, dejando en claro que no se están permitiendo adicionales, salvo casos excepcionales para habilitar el 1 de abril y tiene que ver con el fútbol en las ligas regionales (Fútbol federado) con protocolos muy estrictos. «Llegamos a un consenso que sea sin público, estamos con cierta precaución por la llegada de una eventual segunda ola» señaló.