Mano a Mano con el mercedino ­­Santiago Sosa

EXCLUSIVO ACTUALIDAD DE MERCEDES

Por Christian Poletti

El joven de 21 años es una de las mayores promesas del River de Gallardo, y post triunfo contra Liga: fue elegido figura en un nuevo rol, te contamos su historia y cómo hizo para ganarse el merecido lugar en River.

-Si tuvieras que hacer tu carta de presentación, quién dirías que es Santi Sosa.

-Soy un chico de 21 años, nacido en La Plata, con familia mercedina. Me caracterizo por tener muchos amigos, soy muy familiero y me gusta mucho el fútbol.

-Además del fútbol, ¿te gusta algo más? ¿Tenés algún hobbie en particular?

-Sí, en sí me gustan todos los deportes, principalmente miro bastante rugby. También le puedo “llamar” hobbie a juntarme con mis amigos, es algo que suelo hacer bastante.

-¿Cómo llegaste al fútbol?

-Al fútbol, llegué a los 5 años en la escuelita del Club Mercedes; y estuve ahí hasta los 10 años, previamente a los 7 años pasé a cancha de 9. Fue ahí que llegué a River Plate.

-¿Llegar a River fue tu oportunidad de oro?

-Sí, una oportunidad única. En la segunda prueba que hice en River, fue cuando logré quedar. Había ido previamente en 2009 a probarme como número “8” con 20 chicos más. Me dijeron que vuelva a la semana siguiente. Al otro año, en 2010 por fin quedé y es lo más lindo ya que soy hincha de River, tanto yo como mi familia. Como me gusta el fútbol, puedo decir que estoy y estuve en el mejor lugar.

-¿Cómo fue tu adaptación al llegar a River?

-Quizás los primeros días fue difícil como cualquier chico que llega a un lugar nuevo. Pero en lo personal, creo que me adapté rápido a todos los chicos y a todo en general. Cuando llegás con edad infantil, 8, 9, 10 o 11 años, se vuelve más fácil que cuando tenés 15, por ejemplo, porque llegás a un grupo ya armado, en el que los compañeros se conocen desde hace años. Ahí, obviamente, es más complicado, pero me sentí muy cómodo desde un primer momento.

-¿Cómo te sentiste el día que debutaste en Primera?

-El día que debuté en Primera, fue algo único para mí. Fue un sueño, haber debutado en River, en El Monumental, con la cancha llena y por Copa Libertadores, en los octavos de final. River se jugaba bastante. Ya el hecho de haber concentrado para ese partido fue asombroso y no me lo esperaba. Cuando llegábamos de la concentración hacia el vestuario, me dice Matías Biscay, el ayudante de Gallardo, que iba a ir al banco. Ahí me puse súper feliz. Es más, fui al baño y llamé a mi papá para contarle a él y a mi familia que iba al banco. Después, a los 20 minutos del segundo tiempo, me llama Biscay para que entre y bueno, fue algo hermoso que no caí en ese momento. Simplemente entré pensando en el partido y en nada más. Se me vinieron muchas cosas a la cabeza, muchos recuerdos de chico en River. Fue algo muy lindo haber debutado en ese contexto.

Sosa, es el tipo de jugador «debilidad» de Gallardo

-¿Cómo es tu relación con Marcelo Gallardo y el propio Biscay?

-La relación con ellos dos, como con todo el cuerpo técnico, es muy buena. Es una relación diaria, en la que siempre te reconocen cuando hacés algo bien y también están ahí cuando cometés un error. Siempre hablamos para corregir cosas.

-¿Sentís a Marcelo Gallardo como un padre? ¿Qué te transmite?

-Sí, creo que como él tenía a su hijo acá es algo muy lindo para él ver a los chicos crecer y formarse en su propio camino. Y lo ve de manera orgullosa por nuestro crecimiento.

-¿Te sentís un privilegiado?

-Sí, totalmente me siento un privilegiado de poder estar ahora en River, más en esta época gloriosa en la que ha conseguido varios títulos. Yo subí al plantel profesional en 2018, y tuve la oportunidad de haber estado en Madrid. Fue algo único para mí y una de las cosas más lindas de mi vida. Hoy estoy muy feliz de poder estar acá viviendo varias cosas importantes en River.

-Aprovechando que mencionaste el 9 de diciembre de 2018, ¿qué sentiste ese día?

-Ese día fue uno de los más felices de mi vida, por cómo se dio el contexto de la final, que primero no se jugaba y después sí. Terminamos jugando en Madrid, y por cómo se dio el partido, el gol del “Pity” Martínez y haber estado ahí en la cancha fue hermoso. Cuesta describir todas las emociones hermosas que se vivieron. Se vivió con mucha adrenalina y fue maravilloso. Después del partido me puse a pensar en todos los hinchas de River, en mi familia y mis amigos que estaban todos contentos después de haber ganado ese partido.

-¿Qué sentiste cuando volviste a Mercedes después de lo que viviste y estás viviendo hoy en día? ¿Extrañás?

-Sí, cada vez que puedo, los fines de semana que tengo algún día libre, me escapo para Mercedes. Allá tengo a mi familia, y también, cuando puedo paso por el Club Mercedes. Me trae muchos recuerdos lindos cada vez que voy. Es más, muchas veces voy a ver a los chicos cómo juegan al fútbol y me veo reflejado. Me encanta y me acuerdo de cuando era muy feliz, es algo que me pone muy contento.

-¿Qué le dirías a los chicos mercedinos que te ven como ejemplo y aspiran a llegar a Primera como lo hiciste vos?

-Que luchen por sus sueños y que, si realmente les gusta el fútbol, lo vean como un sueño. Que nunca se autoexijan ni dejen que sus padres lo hagan por llegar a Primera. Me ha tocado vivir que muchos compañeros tenían esa presión de ser futbolista y nada más. Eso no es bueno. La vida sigue y no es solo jugar el fútbol y vivir de eso, por más que uno haga una carrera y llegue a los 36 años, el fútbol se termina y comienza la vida. Lo ideal es que sean felices y sanos, siempre luchando por el sueño que tengan.

-Además de estar jugando en la Primera de River, estás estudiando una carrera universitaria. ¿Por qué elegiste estudiar?

-El fútbol nunca se me ocurrió dejarlo. La facultad no la tomo como hobbie, sino que creo que cuando se termina la carrera de futbolista, la vida continúa. El día de mañana, cuando sea grande,tal vez pueda dedicarme a otra cosa y ocupar mi cabeza en otro tema. Creo que más que nada va por ese lado el estudio.

-¿Qué es estar “preparado para jugar en un equipo de Gallardo”?,teniendo en cuenta que él habló de “preparar a Sosa”, en conferencia…

-Estar preparado es estar al cien por ciento. Entrenarse todos los días, ser siempre profesional dentro y fuera del entrenamiento. Cumplir con “el entrenamiento invisible”; lo que es descansar y alimentarte correctamente. Hacer doble turno a la tarde, ir al kinesiólogo a atenderte, si es necesario. Son muchas cosas que quizás no se ven, pero un futbolista las tiene que hacer para estar en condiciones óptimas. Todos los días estar predispuesto para aprender cosas nuevas, como en mi caso.

-¿Cómo viviste el Mundial Sub 20 que te tocó jugar en Polonia?

-Me tocó esa posibilidad y fue único por haber representado a la Selección Argentina. Lo viví como una experiencia divina y tuve la posibilidad de que mis padres me acompañen al Mundial. Fue una lástima volvernos en octavos de final. Pero más allá del resultado fue una experiencia muy linda. Todos pensábamos salir campeones, llegar a la final. No se nos dio, porque el Mundial es así y son partidos únicos en los que hay detalles que definen los partidos. Al ser un partido de un Mundial hay que estar siempre atento. Nos jugó una mala pasada ese partido y nos tocó volver a casa.

Santiago Sosa, con la camiseta número 5 de la Selección Argentina en el Mundial Sub-20 disputado en Polonia en el 2019

-De no mediar inconvenientes, vas a estar en los próximos Juegos Olímpicos. ¿Te ves jugando de titular?

-Te digo la verdad, quizás no estoy pensando en eso. Hoy estoy con la cabeza en River y en tratar de sumar minutos de la mejor manera posible, y como siempre una cosa lleva a la otra… Sería muy lindo poder estar en los Juegos Olímpicos, pero hoy no estoy focalizado en eso.

-Siempre te vimos en River jugando de 5, pero el otro día contra Liga de Quito lo hiciste en otra posición. ¿Cuánto tiempo llevás entrenándote en ese rol más ofensivo?

-Llevo entrenándome como volante interno un mes aproximadamente. Fue previo al partido amistoso contra San Lorenzo, que me probaron en esa posición ya que en el plantel no hay mucho recambio. Al técnico le gustó como jugué, y a partir de ese momento me tocó jugar ahí. Por suerte, el otro día pude entrar y hacer lo que me pidió. Gallardo me dijo que entre con tranquilidad, que juegue como en los entrenamientos y que le dé equilibrio al equipo. El equipo se asentó mejor en el segundo tiempo, respecto al primero. Todos hicimos un muy buen partido, pudimos conseguir el objetivo y salir primeros en nuestro grupo.

Santiago Sosa la #FiguraRiver elegida por los hinchas. en el partido frente a Liga de Quito

-¿Te sentiste el reemplazo natural de Nacho Fernández? ¿Lo tenés de espejo?

-Quizás jugar de interno es transmitir otro juego ya que yo soy volante central. Tenemos distintas condiciones técnicas, trato de mirarlo ya que es uno de los mejores del fútbol argentino, eso que veo distinto en él lo intento aprender y sumarle a mi juego.

-Hablando de sumarle a tu juego, ¿tenés algún jugador de todo el mundo como inspiración?

-Me gusta mucho Rodri, el 5 del Manchester City, por el juego que tiene. Como volante interno, también miro hace años a Toni Kroos, ya que mi juego es muy parecido al del alemán, sin tanto ida y vuelta.

-¿Cómo definís al River de Gallardo?

-El River de Gallardo es un equipo que todo el tiempo busca ir por más, en la cancha es agresivo y con mucha hambre. Siempre presiona al rival. Ofensivo y con muchas ganas de hacer goles.

-¿Cuál es tu expectativa para este semestre?

-Cuando arrancan las competencias, como grupo nos fijamos los objetivos que son siempre salir campeones en las competiciones. Siempre tratamos de afrontar de la mejor manera y estar preparados.