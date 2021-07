Los Juegos Bonaerenses pusieron primera con la etapa local

EDICION 2021

En nuestra ciudad continúan desarrollándose los Juegos Bonaerense. Luego de esta clasificatoria, los seleccionados en primer puesto, así como los ganadores de cada deporte, pasarán a competir en el nivel regional de la edición número 30.

Con la organización Dirección de Deportes Municipal, inició la etapa local de los Juegos Bonaerenses en la ciudad. Después de un 2020 con juegos virtuales, la competencia deportiva y cultural retornó la presencialidad aunque por la pandemia no habrá disciplinas para discapacidad y adultos mayores, quienes tendrán actividad virtual.

Tras la culminación de la primera semana, con el desarrollo de Atletismo para Menores, Cadetes y Juveniles en el predio Martín Rodríguez, ahora fue el turno de todas las categorías de Ajedrez en el Centro Cultural La Trocha y de Tenis en el Ce.Mu.A.D.R.A del Parque Independencia, con la modalidad de Single.

Esta semana de Juegos Bonaerenses se completará con Fútbol Tenis en La Trocha, Básquet 3×3 en el Parque Independencia, Pádel en Héroes de Malvinas y 50, y Tenis de Mesa en el Martín Rodríguez.

Una vez concretada la participación de estos deportes, será el turno del Beach Vóley en el Martín Rodríguez y Natación junto a Acuatlón en Noelandia, a disputarse luego de las vacaciones de invierno.

En cuanto a la siguiente instancia, la etapa regional, se realizará desde el jueves 5 de agosto hasta el 30 de septiembre en Pilar, General Rodríguez, Carmen de Areco, Mercedes, San Antonio de Areco y Luján. Cabe remarcar que todavía no está definida la sede provincial, que tradicionalmente es la ciudad bonaerense de Mar Del Plata.

Cultura

Desde la Dirección de Cultura Municipal, se informó que este mes se evaluarán las obras que chicos como los adultos mayores presentaron en las diferentes disciplinas en las que se inscribieron y presentaron de manera virtual en las disciplinas de Literatura Poesía Adultos Mayores, Literatura Cuento Juveniles Sub 18, Dibujo Adultos Mayores y Juveniles sub 18 y sub 15; Pintura Adultos Mayores y Juveniles Sub 18 y Sub 15; Objeto Tridimensional Adultos Mayores y Juveniles Sub 15; Solista Vocal Juveniles Sub 18 y Sub 15; Freestyle Categoría Universitarios; Danza Folklórica PCD; Danza Folklórica Adultos Mayores, Juveniles Sub 18 y Sub 15; Danza Tango Adultos Mayores y Malambo Juveniles Sub 15.

Sobre fin de mes estarán definidos todos los ganadores del área, que representarán a Mercedes en la instancia Regional, que tendrá su desarrollo durante los meses de agosto y septiembre. De allí surgirán los finalistas virtuales para la Etapa Provincial, que probablemente tendrá algunas disciplinas con presencialidad en la ciudad de Mar del Plata hacia el mes de noviembre.