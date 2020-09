“Los jóvenes nos marcan el camino”, dijo Ustarroz luego de la celebración del Día del Estudiante

Decenas de chicos y chicas de todas las escuelas secundarias de Mercedes, públicas y privadas, celebraron este lunes el Día del Estudiante en el Parque Municipal y, en la “nueva” normalidad a la que obliga la pandemia, exhibieron su compromiso no solo con los cuidados sanitarios sino, y sobre todo, con valores como la solidaridad, el afecto y la convivencia.

Reunidos en rondas, respetando el distanciamiento social y el uso del tapabocas, cada uno con su propio mate, los estudiantes aprovecharon el sol y, acompañados por un dispositivo municipal de asistencia, la llegada de la primavera les permitió el reencuentro.

“Los chicos y las chicas de todas las escuelas secundarias de Mercedes nos marcan el camino. En cada reunión que tuve con ellos me demostraron el compromiso y la responsabilidad que tienen para cuidarse ellos y cuidar al resto; este día del estudiante en el Parque fue una nueva muestra y yo les quiero dar las gracias”, dijo el intendente Juan Ignacio Ustarroz, quien mantiene reuniones periódicas con los centros de estudiantes de todas las escuelas.

“Esta crisis mundial provocada por el Covid-19 significa, también, una oportunidad para recuperar valores y recordar cuáles son las prioridades -agregó-. Había cosas que también estaban mal en la ‘vieja’ normalidad y son los jóvenes los primeros que se están esforzando para cambiarlas. Siempre hablamos de la construcción de una sociedad mejor: ellos la están haciendo”.

El reencuentro de los chicos y las chicas este lunes en el Parque Municipal Independencia no fue un episodio aislado: la municipalidad viene trabajando en la apertura progresiva de las actividades al aire libre desde los festejos por el Día del Niño y, luego, con el permiso que se les dio para reunirse a los alumnos de sexto año de todas las secundarias del Partido.

Por su parte, Belén Acosta, de la Escuela Nº13, quien además ha sido parte en alguna ocasión del Comité de Crisis, comentó que “hoy nos tocó vivir un 21 de septiembre, diferente. No hace falta aclarar los motivos. Pero aun así tuvimos nuestro 21. Cuando lo dábamos todo por perdido, ‘salió un rayito de sol’ para todos y todas nosotros y nosotras” afirmó y dijo que “fue cuando llegó septiembre era un mes más perdido con un día tan importante para todas y todas como lo es la llegada de la primavera y el día del Estudiante, nos sentimos frustrados pensado que ya todo estaba perdido. Y en ese momento fue cuando desde el área de Juventud, nos contactaron a los representantes de las promos 2020. En una reunión se nos informó que el 21 no estaba perdido, más allá del contexto en el que nos encontramos estaban pensado desde la muni, como hacer para que los y las jóvenes no perdamos nuestro día, pero tampoco descuidemos nuestra salud. Entonces surgió la propuesta llevar está juntada acabo. Donde los protagonistas somos todos los egresados 2020, donde se nos permitió pasar el día del estudiante con nuestros compañeros y docentes. Donde nos vimos, y las pantallas no fueron las protagonistas” contó.

También sostuvo que “la verdad nos sentimos muy agradecidos no solo porque lo de hoy fue algo increíble, con todo lo que esa palabra implica. Sino porque se nos brindó todos los cuidados necesarios y seguridad, Para que cada uno de los que somos parte de esta jornada estemos seguros y más que nada cuidando nuestra salud” y remarcó que “definitivamente fue un 21 de septiembre diferente, sin besos ni abrazos. Pero lo vivimos con la misma emoción y euforia que cada año. Gracias por permitirnos tener nuestro día y sobre todo por tener a la juventud presente”

Por último, Eugenia Códega, sub directora de Juventud sostuvo que «era un día muy significativo para la juventud que egresa y desde la Municipalidad junto a nuestro Intendente, decidimos acompañarlos ofreciéndoles la posibilidad de encontrarse en el Parque, disfrutar, aprender a cuidarnos y tener un recuerdo para siempre de este día en el medio de una Pandemia Mundial»