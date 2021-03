La tarifa de luz aumentará en abril

SUBA DE UN 7%

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires confirmó que desde abril aumentará la tarifa de energía eléctrica y que en septiembre analizarán otro aumento más.

El anuncio se dio través de una conferencia de prensa que encabezó Axel Kicillof junto al ministro de Hacienda y Finanzas, Pablo López, y el subsecretario de Energía, Gastón Ghioni.

El gobernador dio a conocer que la provincia se encuentra en default tras no resolver en tiempo y forma la reestructuración de la deuda, además confirmó que habrá un aumento del 7% en la tarifa eléctrica a partir de abril.

Al respecto, Ghioni manifestó que «este es el inicio de sentarnos con las cooperativas y transportadoras de generar un proceso de revisión. Esto es la continuidad de lo que venía siendo la revisión anterior para llegar al año que viene en mejores condiciones habiendo sobrepasado la situación de pandemia”.

Más adelante, Ghioni habló sobre la gestión que llevó a cabo María Eugenia Vidal y la cuestionó por las políticas tarifarias llevadas a cabo. «El Gobierno anterior hizo todos los contratos en dólares. Esos niveles tarifarios y ese ajuste no sólo fueron inviable para nosotros, sino ya para el Gobierno anterior», contó.

En cuanto a la fiscalización de las inversiones que debieron realizar las empresas prestadoras, aseguró que “los ingresos crecieron, pero las inversiones se mantuvieron constantes”.

«Si no hay un Estado presente controlando, revisando esas inversiones, todos los aumentos de las tarifas terminan en el bolsillo de las empresas, que no invierten en un mejor servicio. El gobierno nacional colaboró en sostener el servicio donde parte del congelamiento de iba a pagar a través de una compensación con Camessa», concluyó.