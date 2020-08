LA SEMANA PASADA

Robaron en el predio de la Escuela Sol de Invierno

Uno o varios individuos ingresaron al predio de la Escuela Sol de Invierno, sito en la prolongación de calle 48 y violentando una puerta sustrajeron herramientas que los padres de los niños están utilizando para la construcción del nuevo edificio.

La Asociación Civil Sol de Invierno radicó la correspondiente denuncia en sede de la policía, que se encuentra realizando las investigaciones pertinentes para dar con los delincuentes y/o el material sustraído.

No está demás señalar que la Escuela Sol de Invierno es una entidad sin fines de lucro que no recibe subsidio alguno y que sus miembros, en su mayoría padres y madres de los alumnos aportan desinteresadamente trabajo para construir el nuevo edificio de la escuela. Actitudes delictivas como la ocurrida son, no solo condenables por la sociedad toda sino también tristes en el marco de una solidaridad comunitaria y unidad necesaria en estos momentos tan particulares que nos toca vivir como seres humanos.