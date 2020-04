La epidemiologia y el caso del Coronavirusen Argentina

La epidemiología, palabra derivada del griego epi (sobre) demos (pueblo) y logos (estudio o tratado), es una disciplina científica en el área de la medicina que estudia la distribución, frecuencia y factores determinantes de las enfermedades existentes en poblaciones humanas definidas, incluyendo el estudio de los determinantes que influyen en esos procesos y la aplicación de este conocimiento para controlar los problemas de salud relevantes.

Los diseños epidemiológicos, también conocidos como diseños observacionales, pueden ser analíticos (estudios de cohortes o longitudinales, y estudios de casos y controles), cuando pretenden averiguar la causa de una condición y tienen una cierta secuencia temporal, o descriptivos (estudios transversales y estudios ecológicos), cuando pretenden describir la situación de un factor de riesgo o condición. También se considera dentro del campo de la epidemiología los estudios experimentales en humanos (el ensayo clínico) en los que se trata de controlar en el diseño el mayor número de variables, como haríamos en el laboratorio.

Los síntomas principales de esta enfermedad son fiebre, tos seca y problemas respiratorios. Aunque algunas personas también pueden presentar dolores, congestión nasal, dolor de garganta o diarrea.

Las estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) apuntan a que el periodo de incubación varía entre 1 y 12 días, aunque la media estimada es de 5 a 6.

Estas estimaciones se irán ajustando a medida que se disponga de más datos. Sin embargo, la OMS recomienda que el seguimiento de contactos de casos confirmados o aislados sea de 14 días.

El primer caso confirmado de la pandemia de enfermedad por coronavirus de 2019-2020 en Argentina se dio a conocer el 3 de marzo de 2020.Al 13 de abril de 2020, se confirmaron 2.277 casos de personas infectadas y 101 muertes en total.

13 de abril 2020

Se confirmaron 69nuevos casos.

Suman 2.277positivos en el país: 830 (36,5%) son importados, 790 (34,8%) son contactos estrechos, 354 (15,6%) son de circulación comunitaria.

Se registraron3 nuevas muertes. Dos hombres, uno de 70 años residente en Córdoba; otro de 86 años residente en la Ciudad de Buenos Aires (CABA); y una mujer, de 75 años residente en Buenos Aires. Al momento la cantidad de personas fallecidas es 98

Detalle por provincia (Nº de confirmados | Nº de acumulados)

Buenos Aires 29 | 601

Ciudad de Buenos Aires 10 | 596

Catamarca 0 | 0

Chaco 3 | 153

Chubut 0 | 0

Córdoba 4 | 210

Corrientes 7 | 31

Entre Ríos 0 | 21

Formosa 0 | 0

Jujuy 0 | 5

La Pampa 0 | 5

La Rioja 3 | 22

Mendoza 2 | 59

Misiones 0 | 3

Neuquén 2 | 88

Río Negro 3 | 81

Salta 0 | 3

San Juan 0 | 2

San Luis 0 | 11

Santa Cruz 0 | 40

Santa Fe 2 | 205

Santiago del Estero 0 | 12

Tierra del Fuego 4 | 99

Tucumán 0 | 30

La cuarentena por la pandemia de coronavirus en Argentina se declaró a nivel nacional por decisión del Gobierno de la República Argentina a elección unánime en una conferencia de prensa por el presidente Alberto Fernández mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) el 19 de marzo de 2020.

Comenzó a regir desde el 20 de marzo a las 00:00, hasta el 31 de marzo en un principio,luego extendida hasta el 13 de abril.El viernes 10 de abril el gobierno nacional comunicó pública y oficialmente la extensión de la cuarentena hasta el 26 de abril.

Para cuando nos demos cuenta, será irremediablemente tarde. Las inesperadas catástrofes que nos parecen inexplicables son la consecuencia de desequilibrios que nosotros mismos causamos, aunque no nos resulta evidente. Los efectos acumulativos sobre el ambiente de nuestra actividad industrial y nuestro modo de vida terminan por convertir ese cambio cuantitativo en un cambio cualitativo.

Es precisamente la gradualidad de ese proceso lo que resulta engañoso, desconcertante para nuestro sentido común. Pero alcanzado un punto crítico que todo nuestro saber acumulado es incapaz de predecir, esos cambios en la temperatura de la atmósfera o de los mares que nos parecen pequeños, insignificantes, terminan por producir efectos gigantescos, abrumadores.

El Coronavirusresulta de una única mutación microscópica en algún lugar de China, pero la escala de su efecto en un mundo superpoblado produce cientos de miles de enfermos, tal vez millones, una pandemiade escala incontrolable, una catástrofe que nos resulta inexplicable. Aunque no podemos vincular directamente los cambios demográficos, las emisiones de gases de efecto invernadero, o el uso extensivo de desenmascarar la sensación de seguridad de nuestra civilización.

No es para coincidir con una forma de gobierno con la cual muchos argentinos no coinciden. Es solo para expresar que por lo menos en este tema se están haciendo las cosas como corresponden epidemiológicamente hablando. De otra manera, seguramente estaríamos mucho peor y, además no debemos olvidarnos que la NATURALEZA pasa factura… SIEMPRE pasa factura.

Cristián Frers– Técnico Superior en Gestión Ambiental y Técnico Superior en Comunicación Social (Periodista).

