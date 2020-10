La CEM y 90 comercios organizan sorteo especial por el Día de la Madre

Invitación a los clientes

Los comercios participantes tienen cupones para entregar a sus clientes. El martes 20 de octubre, a través de las redes sociales de la Cámara Económica, se realizará el sorteo de diez órdenes de compras de distintos valores.

En un trabajo conjunto que involucra a más de ochenta y cinco comercios de la ciudad, la Cámara Económica Mercedina propone una acción comercial para el Día de la Madre que incentive la compra en los negocios de la ciudad y el acercamiento de los clientes con el vecino comerciante.

“Desde la Cámara seguimos pensando propuestas e ideas para el crecimiento de los negocios locales. Buscamos acciones comunes con los comercios de la ciudad y cada día son más los comerciantes que se unen y suman a las propuestas que surgen desde la Subcomisión dedicada al sector”, explicó el Gerente de la CEM, Ariel Pietrucha.

“En esta oportunidad, la propuesta se enmarca en una fecha especial para las familias, esta fiesta dedicada a las madres. Para el Día de la Madre, 90 comercios y emprendimientos se sumaron a la idea que incentiva la compra local, y que beneficia a los clientes. Cada uno de los comercios tiene cupones para regalar que le permitirá a la persona que lo complete y lo coloque en las urnas participar de los sorteos de órdenes de compra”, agregó el representante de la CEM.

La propuesta es simple. Los clientes van a los comercios adheridos y con sus compras recibirán cupones de regalo que podrán completar sus datos y dejar en la urna del mismo comercio y así participar del sorteo a realizarse el 20 de octubre en la sede de la Cámara Económica a transmitirse por sus redes sociales.

Los premios son en total diez órdenes de compras de distintos valores, que en total suman 35 mil pesos. El premio máximo es una orden de compra de 10 mil, hay dos órdenes por 5 mil pesos y las restantes siete son por 2.500 pesos. Desde la CEM se le entregarán los premios que los ganadores podrán “gastar” en los comercios que participaron de la propuesta.

Comercios participantes

18 Kilates Joyería (25 N° 458); Alonso (25 N° 424); Ambar Ropa (38 N° 173); Autoservicio Silvina (108 entre 11 y 13); Berny Berny (24 N° 624); Bohemia (22 entre 25 y 27); Bringeri (27 entre 20 y 22); Brisas del Plata (16 entre 15 y 17); Camila Pulido Fotografía; Camila Ropa (25 N° 379); Casa Aldo (22, entre 25 y 23); Celumanía (25 N° 431); Cheeky (24 entre 25 y 27); Cibeles (25 N° 506); Compucenter (16, entre 25 y 23); Corralón Demaio (Calle 29 N°61); Dokaos Moda (25, entre 16 y 18); Forrajería El Bagual (17 y 4); El Granero (25 N° 486); El Portal Joyas y Relojes (25 N° 580); El Súper Anfitrión (12 entre 27 y 29); El Molino Deco (29 N° 479); Emotiva (26 N° 581); En Cueros (24, entre 25 y 27); Entrá y Mirá (25 y 24. Galería Metro); Ettika (25 y 24); Farfalla (24, entre 25 y 27); Fauna Kids (40 N° 732); Freedom (25, entre 20 y 22); Frida Kahlo (25 N° 523); Gabisor (25 N° 389); Grupo Kuhn (17 N° 378); Grupo Márquez (25 N° 386); Imagen Gráfica (25 N° 422); Íntima Lencería (Galería Metro Local 14); Jóser Casa (Galería Metro Local 16); Jóser Modas (27 N° 429); Joyería Candela (22 N° 555); Kevingston (25 N° 586); La Catedral (25 N° 510); La Lencería (24, entre 25 y 27); Legacy (25 y 26); Little House (Galrería Jardín Local 8); Lo de Jime (25 N° 615); Lola Peluquería Urbana (19 N° 1238); Ludmarc (24 N° 3169); Lupita (29 N° 1164); LM Ropa Informal (18, entre 37 y 39); Madreselva (32 y 21; y 25 casi 24); Mercedes Deportes (23 y 18); Milano Damas (20 y 25); Mimo’s (25 Galería Metro); Moda Morita (25 N° 528); Morr (24, entre 25 y 27); Nani Selva (24 N° 621); New Neila (18 N° 460); Nifu Nifa (24, entre 25 y 27); Now Sport (27 entre 16 y 18); Óptica Dagnino (25, entre 24 y 26); Ópticas Nova Visión (25, entre 18 y 20); Óptica Smith (25 N° 518); Osezno (25 y 18); Peluquería Géminis (29 N° 844); Peperina Juniors (25, entre 22 y 24); Peperina Modas (Galería Metro); Puntos Cardinales (25 N° 471); Pura Casa Muebles (29 N°788); Rita Tienda de Cosméticos (Galería Metro Local 6); RM Indumentaria y Accesorios (Galería Metro 15); Rosario Plástico (17, entre 12 y 14 y 12, entre 41 y 43): RT Telesca (24 N° 633 y 17 N° 317); Ruperta Deco (16 N° 538); Salve Regina (20, entre 23 y 25); San Eloy Relojería (24 y 23); Sedería Itatí (22 y 23); Simona (26 N° 575); SP y Básicos (25 N° 611); Talabartería Las Marías (26 N° 607); Testa Neumáticos (17 y 24); Tía Laly Calzados (25, entre 20 y 22): Topo’s Pizzería (2, entre 25 y 29); Ultralim (12, entre 45 y 47); Una Pasión (25, entre 22 y 24); Valería Martín Perfumería (25 N° 489); Variedades Lanas (20, entre 23 y 25); Vegued Mujer (25, entre 16 y 18); Verdulería Thiago (34 N° 348); Vivero Carpanetto (38, entre 43 y 45); Vivero San Cayetano (2, entre 119 y 121, y 24, entre 19 y 21); y Vivero Vanín (1 N° 797).