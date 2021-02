Juntos por el Cambio exige registro público de vacunación y que se sepan nombres

«Se debe cumplir con el acceso a la información pública. La ética está por encima de los privilegios», dijo Juan Manuel Navarro, presidente de la UCR que junto a ediles y referentes de Juntos por el cambio levaron adelante una conferencia de prensa para dar a conocer su apoyo a un pedido de mayor transparencia en cuanto a la vacunación en Mercedes.

«Queremos que se transparente el sistema de gestión», sostuvo Navarro y planteó este tema luego de la reunión que se tuvo el lunes en el municipio para crear un Comité de Seguimiento. Desde Juntos por el Cambio entienden que se debe exigir una gestión «más transparente y dar la información total de lo que pasa en Mercedes».

«Es una mirada muy parcial la que dan, ya que la info que se suministró el municipio es solamente del vacunatorio del Colegio Nacional», agregó y marcó claramente que solicitan «que se publiquen los nombres de quienes están siendo vacunados en la ciudad de Mercedes contra el Coronavirus».

En este contexto se manifestaron en apoyo a lo que plantean en Diputados para generar un registro público que transparente todo el sistema sanitario: «La sociedad lo pide y quienes tenemos representación política debemos recoger esta inquietud. Mercedes tiene que poder informar a la sociedad qué cantidad de dosis llegan, qué cantidad de vacunados hay, y fijar prioridades para que no haya privilegios. Esta inquietud nos la transfiere la sociedad y debemos proponer hacia adelante. Lo sucedido con la vacunación VIP debe generar un registro público de la vacuna», remarcó Navarro.

Por su parte, el concejal mandato cumplido Juan Carlos Benítez y la edil Evangelina Cabral también se expresaron en apoyo a esta moción. «Los concejales representan, legislan y controlan. Yo expreso mi rechazo a lo acontecido en el orden nacional, con aplicaciones de privilegio, que no podemos apoyar. Bienvenida la vacuna en Mercedes y mi satisfacción por lo que se han vacunado y ojala la lista sea muy extensa. Yo no soy antivacunas y me parece bien que se informen los lugares donde se vacunan, los porcentajes de vacunados que tienen a los agentes de salud, docentes, personal de seguridad y otros, junto a los mayores de edad, como primeros beneficiarios. Queremos acceso a esta información», dijo Benítez y destacó que esperar estar «en el corto plazo» en la lista de vacunados.

«El intendente nos pidió formar una comisión de seguimiento, pero esa comisión funcionaría normalmente si no hubiera habido los escándalos que vimos en el ámbito nacional y en ciudades cercanas. Los vecinos piden fundamentalmente que se publiquen los vacunados. El municipio y el hospital tienen los nombres y si no tienen nada que esconder deberían publicarlos, y esto frenaría los rumores de todos sobre la vacunación. La gente está indignada con que se haya vacunado a militantes y no se haya seguido el protocolo», sostuvo Cabral.

Hay una solicitud en la Cámara de Diputados para que se pueda acceder al registro de vacunados, el orden de prioridades y quiénes se vacunación que se presentaría a la brevedad. «No se puede alegar el derecho a la intimidad de las personas. En pandemia se han violado muchas libertadas y se han visto cercenadas. La información pública es un derecho básico y universal», concluyó Navarro.