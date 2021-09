Juan Navarro: “vemos en los barrios a un pueblo con desesperanza”

EN CAMPAÑA

Así lo señaló el precandidato a concejal de Dar el Paso en declaraciones radiales. A la vez aseguró que desde la UCR van a fortalecer el encuentro cara a cara con los vecinos.

Vamos a pedir “el voto a la gente para sacar a Mercedes y a la Argentina de este pozo moral y cultural al que parece que nos estamos acostumbrando”, afirmó Juan Navarro en declaraciones radiales.

Según el precandidato a concejal “vemos en los barrios a un pueblo con desesperanza, que mucho no ha cambiado en los últimos 20 años”, y remarcó que “la situación en muy desigual, estamos tratando de generar esperanza con el reencuentro de todos, no todo está perdido”.

Para Navarro, quien representa el espacio que lleva como precandidato a diputado nacional a Facundo Manes, “la educación pública no es de la calidad necesaria. Llevamos ese mensaje, porque no hay otra salida. En particular, la gente nos ve llegar y nos enteramos de una bajada de línea a la gente por parte del oficialismo que parece que los incomoda que tengan afinidad por la Unión Cívica Radical”.

Para estas elecciones, se está haciendo “un trabajo territorial enorme, estamos militando el voto”, y remarcó que “tenemos una lista con una gran jerarquía, queremos elevar la vara de la discusión política y marcar la agenda política de la ciudad”, puntualizó Navarro.