Ivan Vanney y su Periodismo Basura

Por Eduardo “Tino” Rodríguez

Hace unos meses apareció un supuesto portal de noticias, pero que en realidad difunde información falaz. Su creador lo llamó noticiasmercedes.com. Luego de una investigación descubro que quien dirigía ese portal era Ivan Vanney.

Este sujeto propone en ese medio que quien quiera publicar algo le informe en privado, de este modo recogió datos falsos, inexactos y erróneos por parte de una docente jubilada que dice ser amiga de Elisa Carrió. Esta mujer incentivó a este personaje nefasto a realizar publicaciones mentirosas refiriéndose a parte de mi familia y a mi persona. Y así dice haber recogido información para difundir. O sea, cualquier cosa que cualquier persona le mande, este individuo -sin chequear, sin investigar y sin dar derecho a réplica-, lo difunde como noticia. Ivan Vanney es ciudadano israelí. Según información recogida en aquel país tuvo hace unos años enfrentamientos contra policías, lastimando a uno de ellos, quedando detenido a disposición de la justicia de Tel Aviv. Tras declarar fue puesto en libertad, pero muy comprometido con la causa en la cual era imputado.

En ese tiempo escribía para un medio llamado “Socialismo o Barbarie”, donde cumplía más o menos la misma función que el papel que juega su pseudo medio en esta ciudad: mentir, difamar, realizar mucho daño contra familias mercedinas, en las cuales me incluyo. Luego, por razones que se desconocen, este individuo apareció en Mercedes militando en el Partido Libertario, calle 27 entre 14 y 16, cuyo líder es José Luis Espert. De ese incipiente movimiento político fue expulsado por malos tratos hacia una joven del mismo partido. Hablo de pseudo medio porque a diferencia de otros portales reconocidos en la ciudad, este trabaja desde el anonimato, nadie sabe a quién dirigirse y por ende no es posible hacer uso del derecho a réplica; no se le puede mandar una carta documento, ni siquiera querellarlo y cuando alguien lo cuestiona por su proceder, amenaza, difama y dice que es amenazado amparado en la libertad de expresión.

En el contexto de un cruce en las redes con este individuo, por privado recibí un mensaje de parte de una de sus parejas afirmando haber sido golpeada por este supuesto periodista, textos que no voy a hacer público por el pedido de reserva realizada por la mujer. Semanas atrás leí y escuché que este individuo se quejaba que alguien había subido imágenes de un sobrino suyo a su portal de noticiasmercedes.com.

En rigor de verdad lo único que vi, fueron imágenes de mis nietos subidas por Ivan Vanney a este portal vomitivo que utiliza la similitud cacofónica con otros portales para confundir y esparcir su veneno insidioso. Ese portal no informa: opina. Lo cual no está mal, pero se escuda detrás de la libertad de expresión para mentir y realizar acusaciones sin ningún elemento fáctico que sustente dicha acusación.

A pesar de ello, y que sigue desparramando su veneno, el portal sigue presente dando cuenta de la existencia de la libertad de prensa. Lamento que algunos medios hayan levantado su acusación sobre haber sido amenazado por un periodista, cuando la labor de este Vanney empaña la labor periodística de cientos de trabajadores de Mercedes que con honestidad intelectual realizan críticas a la gestión comunal, provincial o nacional.

Quiero aclararle a Ivan Vanney que no soy corrupto como el definió en su portal, tampoco soy empleado ni funcionario Municipal, ni yo ni los familiares que el menciono, si le parece que soy corrupto, que haga la denuncia.

Ivan Vanney: esos delitos que has cometidos, es corrupción, los golpes, y palizas que le propinabas a tus esposas, obligándolas a tener una vida paupérrima, eso es corrupción y cobardía, lo que hiciste con una piba aquí en Mercedes, es corrupción, dijiste que habían expuesto a un sobrino en una página de facebook, y vos robaste una imagen del facebook de mi hija, sus nietos e hijos menores de edad y los expusiste, eso es corrupción.

Estas muy enfermo Ivan Vanney, estas a tiempo de sanar, hace un tratamiento y vas a ver que tus actos serán de otra manera. Sé que tus padres te han echado de Israel, los has metido en muchos problemas, ahora has creado un muro de facebook trucho a nombre de tu padre, Rodolfo Vanney, no le des más dolores de cabeza a ese pobre hombre, también has creado otro perfil falso se llama “GBA Noticias”, para realizar lo mismo que estás haciendo con Noticias Mercedes, mentir, difamar.

Esas personas que te defienden, en su mayoría, son muros falsos que vos has creado, justamente para compartir tus mentiras. Tienes un perfil psicópata.