Ivaldis: “Ojalá en 2021 el municipio destine fondos reales a educación”

Luego de que la semana pasada emitieran un comunicado desde la Comisión de Educación de la UCR, el cual fue cuestionado y desmentido por el titular del Consejo Escolar José Luis Pisano, con el objetivo de insistir y visibilizar la problemática educativa se expresó el consejero Daniel Ivaldis.

«Como consejero escolar quisiera siempre mantener cierta ecuanimidad, esa que solo la objetividad brinda. Al momento de hacer declaraciones o analizar situaciones muchas veces la política o posicionamientos políticos no nos permiten ser objetivos y vemos la realidad un tanto empañada», dijo Ivaldis.

«Se nos ha descalificado como espacio político a nivel nacional y a nivel local de manera agresiva, claramente yo no voy a tomar ese camino eso de miserables, cínicos, desvergonzados e irresponsables… e insisto y siempre fui muy claro en que el otro nos es el enemigo, con el otro se construye y no todos estamos para construir», afirmó el consejero de Juntos por el Cambio.

Declaró esto en referencia concreta al regreso a las aulas y no el regreso a clases, «porque sabemos y hemos reconocido la labor increíble que hicieron docentes y auxiliares en año 2020».

«Para este año es el desafío la vuelta a clases de manera presencial y debemos enfocar esta necesidad en base a la más absoluta responsabilidad. Se deberán bajar líneas para dejar de navegar en esta incertidumbre y sobre esa certidumbre poder garantizar que cada docente, cada auxiliar, cada directivo y cada alumno pueda desarrollar su labor con tranquilidad. En lo que refiere a infraestructura tenemos un camino largo que recorrer y ese camino largo tiene que ver con la no inversión. Mercedes tiene una deuda enorme con la Escuela Pública. Para citar, el año 2020 el Municipio se había comprometido a intervenir en cinco servicios educativos jardines y escuelas primarias, pero no lo hizo. Esto es un dato de la realidad, no es ninguneo político ni nada de eso. En un momento en que la presencia del Estado Municipal era más que necesario y eso también es una decisión política. Cabe aclarar que son casi 40 millones de pesos recibidos el año pasado en concepto de Fondo Educativo», dijo Ivaldis.

Por otro lado, expresó que cuando se les sugiere «tener memoria» quiso recordar algo: «En los tiempos de Scioli, docentes y auxiliares hacían vaquitas para comprar bolsas de azúcar para poder endulzar el mate cocido que le dábamos a los chicos con una rodaja de pan pelado. Eso sí es desinversión (meterse con la comida de los pibes) o la deuda que dejó con los transportistas de toda la provincia de 8 meses. En fin, hagamos un ejercicio profundo de la memoria».

Volviendo al Consejo Escolar, Ivaldis remarcó: «Estamos trabajando fuertemente para dar soluciones a cada una de las necesidades y poder decir también que cada obra pequeña mediana o grande la hemos hecho desde el Consejo. Y vamos a hacer todo lo necesario para poder revertir esta situación delicada que vive la Escuela Pública, insisto, ojalá en este 2021 el Municipio destine fondos reales y que entre todos podamos modificar esta realidad».

«Vamos a estar al lado de las familias, de los trabajadores de la educación, de los alumnos garantizándoles a cada uno de ellos una vida escolar segura y tranquila. Estamos ante un desafío enorme. Es una necesidad que los alumnos vuelvan a las aulas, pero también es una necesidad hacerlo con absoluta responsabilidad», opinó luego y concluyó que esto «dependerá también de una decisión política de la provincia y el municipio de poner todo lo que sea necesario para que se haga realidad».