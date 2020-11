Foro provincial de participación “Camino al parto respetado” de la Región Sanitaria X

Se realizó hoy de manera virtual, con trabajadoras y trabajadores de los equipos de Salud, organizaciones sociales y autoridades sanitarias y políticas de la Región Sanitaria X.

El Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, en conjunto con el Ministerio de las Mujeres, Políticas de Genero y Diversidad Sexual y la Cámara de Diputados de la Provincia, organizaron un nuevo Foro Regional para trabajar la implementación de la Ley Nacional 25.929 y el proyecto de creación de un Plan Estratégico Provincial de Parto Respetado. La actividad se realizó de forma virtual con participantes de los municipios y establecimientos de la región sanitaria X.

El objetivo de los Foros es poder reflexionar con los equipos de salud, organizaciones que trabajan la temática, funcionarias y funcionarios del territorio, sobre los obstáculos para la implementación de la Ley de Parto Respetado y poder compartir propuestas para su puesta en marcha. Se inició un proceso de consulta y dialogo en cada una de las Regiones Sanitarias. Hasta el momento se realizaron los foros en las Regiones II, III y IV y se continuará un esquema de encuentro periódicos para alcanzar la totalidad de la provincia.

La jornada, estuvo encabezada por la Directora Provincial de Equidad de Género en Salud, Sabrina Balaña, y la diputada provincial del Frente de Todos, Mariana Larroque, propulsora de la adhesión de la Ley 25.929 e impulsora del proyecto de creación del Plan Estratégico Provincial de Parto Respetado, junto con la moderación de la diputada provincial Micaela Olivetto y la Directora Ejecutiva de la Región Sanitaria X Carolina Di Napoli. Además, el Foro contó con los saludos del Ministro y Vice de Salud bonaerense, Daniel Gollan y Nicolás Kreplak junto con la Ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual, Estela Díaz.

Durante el encuentro, Sabrina Balaña expresó “La Pandemia visibilizó aún más las inequidades que existen en el sistema de salud y que debemos abordar como Estado provincial. Necesitamos de la participación de equipos de salud, comunidad, organizaciones y autoridades, para la implementación de la Ley, por eso, estos foros nos permitenpensar de manera colectiva las transformaciones necesariaspara mejorar el sistema de salud en cada uno de los territorios”

Asimismo, la Directora de Equidad de Género en Salud reflexionó sobre las prácticas en la Región “La tasa de cesáreas en la zona es de un 54%,manteniéndose más elevada que el promedio provincial.Las cesáreas complican el vínculo de la mujer y persona gestante con la recién nacida y no demostraron tener beneficios en reducir la morbimortalidadperinatal. Otro número que nos preocupa, es la cantidad de embarazos que llegaron a término que no fueron planificados, un 76% de las mujeres y personas gestantes residentes en esta región no utilizaban un método anticonceptivo antesde quedar embarazadas. Es por este motivo que debemos ir hacia un modelo de atención donde las personas que van a parir sean las protagonistas y el rol de los equipos de salud sea de cuidado, acompañamiento, respeto e información, construyendo vínculos sostenedores de deseos y garantes de derechos”.

Al respecto la Diputada Provincial Marina Larroque comentó “Las y los bonaerenses ya contamos con la adhesión a la Ley Nacional de Parto Humanizado, que es una conquista colectiva que hace 16 años veníamos trabajando, pero esto es el punto de partida para construir un modelo de atención del embarazo, parto y postparto que tenga perspectiva de género, sea respetuoso y libre de violencias. Por esta razón, la creación del plan estratégico para la implementación es un paso importante y un trabajo en conjunto con todas las regiones sanitarias para generar transformaciones en la atención del parto.”

Del intercambio virtual participaron las trabajadoras y trabajadores salud que se desempeñan en hospitales provinciales, municipales y del primer nivel de atención, organizaciones que trabajan la temática, personas de la comunidad, legisladoresy autoridades sanitarias y políticas de los municipios que componen la región sanitaria X: Alberti, Bragado, Chivilcoy, Lobos, Mercedes, Navarro, Roque Pérez, Saladillo, Suipacha y 25 de Mayo.