FOMENTO DEL TRABAJO Y LA INDUSTRIA LOCAL

Se realizó la compra venta de terrenos para la instalación de Agroenergie One

El Municipio junto a la Empresa Agroenergie One concretaron la compra-venta de las hectáreas ubicadas en el sector industrial planificado para el desembarco de la empresa alemana. Se planifica, con el dinero de la inversión, concretar más espacios para la industria local.

“Este es un gran día en un contexto adverso y difícil para todos los mercedinos, argentinos y para todo el mundo” expresó el intendente Ustarroz quien remarcó la estrategia de la empresa “por apostar a nuestra ciudad, por apostar a través de la inversión a la producción, al empleo y al desarrollo de nuestro país”.

A la vez, destacó el papel de “la Cámara Económica de Mercedes que, desde el primer momento, no solamente nos acompañó, sino que nos instó mucho a avanzar en esta línea y especialmente a un vecino de Mercedes -Larezca- que trajo la propuesta y a través de la Cámara empezamos a recorrer un arduo camino que hoy se materializa de forma muy satisfactoria. Agradecer a todo el Concejo Deliberante, a la mesa sindical el acompañamiento donde es central el aporte de los y las trabajadoras de un pueblo. También agradecer en la figura de Santiago Révora y la subsecretaria a la provincia de Buenos Aires, cuyo acompañamiento ha sido permanente y constante”.

Ustarroz subrayó “estar acá anunciando algo concreto y tangible que llevó trabajo pero que vale, es para nosotros una luz de esperanza, es iniciar un camino muy importante” y enunció “muchas veces se habla de la sinergia entre el Estado y el sector privado, nosotros agregamos la comunidad organizada. Esto se plasmó a través del trabajo y la gestión, hubo un Estado a disposición absoluta de esta posibilidad, por eso agradecemos al Ministro De Pedro por su trabajo y al Gobierno provincial que siempre nos apoyó”.

“La pandemia puso a mundo patas para arriba, pero realmente hoy desde nuestra ciudad, podemos decir que esto que estamos concretando es un ejemplo de cómo tenemos que seguir adelante. Muchos hablan de la post pandemia, a nosotros nos gusta hablar de cómo vamos resolviendo los problemas en la pandemia, eso nos va a dar las herramientas, formas y las maneras de cómo vamos a ir avanzando como Estado, sociedad y comunidad, donde creo hay una sola forma, la unidad”, sostuvo el jefe comunal y alentó “desde la diversidad, desde los distintos aportes, la pluralidad pro siempre teniendo en claro cuáles son los objetivos, la visión que debemos reconstruir para salir adelante como pueblo en esta época de crisis”.

A la vez, Ustarroz recalcó “hoy estamos muy contentos, vamos a proponerles a la Cámara, al sector industrial planificado, a la mesa sindical, a los concejales de todas las fuerzas políticas inmediatamente constituir un espacio de trabajo para buscar los nuevos horizontes, el que será el nuevo terreno que compremos en la ciudad de Mercedes para poder planificar la producción, el empleo, la educación, el rol de la ciencia y la tecnología en el desarrollo de la ciudad. Este no es el proyecto de un partido, es el proyecto de un pueblo es el proyecto de una comunidad”.

“Con este importante paso debemos animarnos a seguir avanzando como pueblo a construir una sociedad mejor, más igualitaria, justa, donde todos y todas tengan las mismas oportunidades y los mismos derechos”, finalizó el intendente.

Por su parte, el Ministro del Interior, Eduardo De Pedro señaló “hoy nos toca una noticia muy buena, entendemos que con la pandemia el mundo cambió, se produjo una crisis económica mundial muy fuerte. Pero como en toda crisis, se pueden generar oportunidades, creo que debemos pensar -como dice Francisco- que de esta pandemia se puede salir mejor o peor, nada va a ser igual. Entonces este tiempo de cuarentena, de reflexiones creo que tiene que tener una utilidad y creo que tenemos que salir mejores, pensar en términos geopolíticos, demográficos, productivos cómo podemos salir como sociedad” y apuntó “el tema de la pandemia tuvo más impacto en el 40 por ciento de la población que justo es la que está concentrada en ciudad de Buenos Aires y el AMBA, Mercedes está por fuera de estos, sería un tercer cordón, entonces como mercedinos tenemos la responsabilidad de planificar una ciudad que esté cerca de las oportunidades y alejada de los problemas”.

En este sentido, De Pedro ahondó “esta es una gran responsabilidad, que como muy bien hace el intendente Ustarroz, la tenemos que resolver e ir trabajando entre todas las fuerzas políticas y la sociedad civil. Porque no hay una fuerza política que tenga la verdad absoluta, como así tampoco no hay un sector de la sociedad, estos son desafíos que tienen que ver con la planificación territorial del país” y añadió “yo como Ministro del Interior estoy trabajando fuertemente para poder generar una argentina multipolar para poder generar igualdad de condiciones en todas las regiones del país y eso requiere de una planificación de muchísimos años, eso no se hace ni en 5, 10 ni en 20 años”.

Además, felicitó a los empresarios “por apostar fuerte en esta época, es algo de valientes, y los empresarios valientes son los que triunfan. Y darles la tranquilidad que para nosotros Vaca Muerta, la industria nacional, el mercado interno, son objetivos. Nuestro plan es generar empleo genuino, volver a tener el poder adquisitivo que pudo tener nuestro pueblo, allá por el 2015, que generaba consumo, donde los empresarios podían vender y pagar salarios, ese es el círculo virtuoso” y destacó la labor de Ustarroz “porque es un incansable buscador de soluciones”.

Por su parte, Rodolfo Mange, presidente Agroenergie Oil manifestó “me gusta mucho saber que pese a los problemas y pese a todos los vaivenes que nos tiene acostumbrado este bendito país, vamos a tratar de poner nuestra parte para que este país pueda salir delante de microemprendimientos en las pymes, lo que son pequeñas y medianas empresas en el mundo entero, generan el 80 por ciento del producto bruto interno del mundo, con lo cual, estas empresas son las que van a fortalecer y rico a nuestro país”.

“Fundamentalmente lo que queremos indicarles y tomamos compromiso, es que siempre vamos a tratar de tener la mejor tecnología, vamos a ser muy honestos con la sociedad mercedina y con nuestro pueblo argentino y básicamente llevarles a nuestros jóvenes -esto es algo que le prometí al intendente Ustarroz- en unos años cuando nos estabilicemos, tener nuestras clases de química y ver que los chicos pueda venir a la planta y estudiar, y aquel que le guste pueda crecer en nuestra empresa”, adelantó.

“Esperamos con el correr del tiempo saber que en la ciudad se construyó algo que empezó con una idea de crecimiento y se fue transformar en una realidad tecnológica que seguramente va a ser orgullo de Mercedes”, subrayó el presidente de Agroenergie Oil.

También quién estuvo en contacto, mediante teleconferencia, Mariela Inés Bembi, subsecretaria provincial de Industria Pymes y Cooperativas, quién celebró “la firma de esta escritura, misma que implica inversiones para Mercedes y generación de puestos de trabajo, algo tan importante en este contexto de crisis que ha generado la pandemia. Celebrar y tener buenas noticias para dar la verdad que es muy importante”, y a su vez dijo “celebramos también las posibilidades que abren estas inversiones para mejorar la infraestructura del sector industrial planificado de Mercedes, y en ese sentido, para la provincia de Buenos Aires, el desarrollo de la infraestructura de parques industriales es una política que nosotros consideramos muy importante”.

“No sólo por lo que implica en términos de ordenamiento territorial de las actividades productivas en los municipios, sino también, por todo lo que se genera alrededor de un ordenamiento industrial, que tiene que ver con la posibilidad del desarrollo de sinergias entre las empresas, la posibilidad de agilizar el abastecimiento de los insumos y la comercialización de los bienes. Así también, con lo que tiene que ver con la reducción de los costos de transporte, logísticos y todo lo que tiene que ver con la infraestructura que proveen los agrupamientos industriales”, expresó Bembi y remarcó “en este contexto de pandemia, también lo que aprendimos es que los agrupamientos industriales también son muy importantes porque nos permiten reactivar la actividad productiva con todo el cuidado que implica el protocolo sanitario y el cuidado de la salud de los bonaerenses”.

Proyecto

Este proyecto se inició hace algunos meses y fue un arduo trabajo que hoy tuvo su gran día. En la operación se efectuó una venta a un valor de 800 mil dólares, dinero con el cual, la comuna junto a una mesa de trabajo integrado por muchos sectores de la sociedad, ya planifican la construcción de un espacio de trabajo que genere producción, empleo y educación. Además, la empresa sumará obras de infraestructura como gas natural y 1000 metros de pavimento dentro del sector industrial.

Durante el acto estuvieron presentes, además del intendente Ustarroz y el Ministro De Pedro; el Subsecretario de Asuntos Municipales de la provincia de Buenos Aires, Santiago Révora, por vía teleconferencia, la subsecretaria provincial de Industria, Pymes y Cooperativas, Mariela Inés Bembi; el presidente de la empresa Agroenergie, Rodolfo Mange; Edith Rinaldi, Gerente de Administración y directora de Agroenergie One; Lucas Arias, gerente de la planta Pilar; los presidentes de los diferentes bloques del concejo Deliberante, Mariana San Martín (Frente de Todos), Edgar Killmeate (Juntos por el Cambio), Sabrina Viñales (partido FE). También, el presidente de la Cámara Económica Mario Dimaro y el gerente Ariel Pietrucha; de la Mesa Sindical, Juan Martín Andrés; Fabián Díaz, delegado del Ministerio de Trabajo en Mercedes; Miguel Pastorini, referente seccional de La Bancaria; Mario Viñales, del Sindicato de Luz y Fuerza de Mercedes; Diego Gerdo (comercio); el presidente del consorcio del sector industrial planificado, Diego Latorre y la administradora del consorcio, Florencia Pitaro.