evaluaron la situación epidemiológica y ampliaron horario comercial

Comité de Crisis

Convocada por el intendente Ustarroz se llevó a cabo una nueva reunión del Comité de Crisis de nuestra ciudad. Hubo presencia de instituciones, áreas de gestión, jóvenes, representantes del concejo y comerciantes. Se debatieron varias cuestiones de interés, como ser la actualidad epidemiológica de la ciudad, la nocturnidad, la campaña de vacunación y el inicio de clases.

Se informó tanto desde el Hospital por parte del Dr. Cassiani como del Dr Laporta por la Clínica que la situación está momentáneamente controlada, que de momento no hay en terapia pacientes covid, si por otras afecciones, solicitando no bajar la guardia, en muchos lugares existen las denominadas segundas olas y en Mercedes “trabajamos para que no llegue, por eso que esta relativa tranquilidad no obliga a estar más alertas que nunca”.

Tras escuchar las exposiciones de representantes de restaurantes, bares y espacios de nocturnidad, determinó el Comité de Crisis brindar una extensión de apertura hasta las 05.00hs con estrictos cuidados socio sanitarios y de distanciamientos. Esta medida permite y fomenta la actividad económica y también evita el reunionismo no protocolizado.

“Es muy importante la participación de las y los jóvenes en el Comité” destacó el intendente ante los representantes de Centro de Estudiantes promoviendo “el cuidado” y el compromiso que han adquirido ante el inicio de clases, un tema también debatido.

Se dieron detalles de la campaña de vacunación, que el 80% de los docentes y auxiliares en educación están inscriptos y que nuestra localidad tiene más de 17.000 vecinos y vecinas inscriptos en Provincia para recibir la vacuna.

Ahora el Centro de Vacunación, se detalló, se muda al MAMM dado el inicio del ciclo lectivo. También desde la secretaría de salud se brindaron pormenores de los intercambios entre distintos ámbitos e instituciones.

El Comité, además, mantuvo un fluido intercambio de opiniones y reflexiones sobre diversos temas.