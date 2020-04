Entrevista en Radio 10 con Gustavo Sylvestre

Eduardo “Wado” de Pedro: «Lo que nos hace mejores es la discusión más colectiva y menos individual”.

Creo que la caracterización que quizás hace más personal, yo se la atribuyo a una generación. No es una caracterización que tenga que ver con mi persona. Soy parte de una generación que le tocó ser joven en los 90, una generación que nació en plena dictadura y que luego nos tocó resistir el fiasco de lo quizás fue un sistema político que traicionó sus bases y sus principios.

Yo me considero uno más de todos los militantes que participamos de esas y otras gestas como la del 2001, como la vuelta a la política un poco más tradicional de la mano de Néstor Kirchner. Me parece que yo soy bastante reacio a personalizar. Hoy me tocó estar en un ministerio que, por supuesto gracias a la voluntad de Alberto y de Cristina, pero también porque un conjunto de compañeras y compañeros definieron que yo sea quien asuma un rol más institucional, pero creo que los Argentinos y Argentinas tenemos que seguir así: desconfiando de las muletillas y desconfiando de la estigmatización, ya sea cuando es mala y también cuando es buena, porque ninguno de nosotros es perfecto y lo que nos hace mejores es la discusión un poco más colectiva y un poco menos individual.

Creemos, muchos de mis compañeras y compañeros, que la forma de equivocarse menos como sociedad es cuando hay más discusión y más trabajo. Es un poco más costoso, más lento, pero se puede llegar a los consensos necesarios, a armar una estrategia e implementar una política que beneficien a la mayoría de los argentinos, sea desde un partido político, sea a nivel sociedad en su conjunto. Menos personalismo, menos ídolos, menos personajes y más construcción colectiva, más responsabilidad, más objetividad, más datos concretos y que eso redunde en más felicidad para nuestro pueblo.