Encerar y Pulir 2020

Después de un par de semanas volvimos y en este caso con una serie que a la recomendadora se le pone piel de gallina, se emociona ya que no importa la edad que tengan en un punto el que no vio la serie de la que vamos a hacer referencia sabe a que nos referimos.

Volvemos a viajar a Estados Unidos, pero en este caso vamos a viajar al pasado porque si bien vamos a hablar de una serie nueva tiene relación con una serie mítica de los 80. Muchas veces se hicieron nuevas versiones tanto de películas legendarias como nuevas adaptaciones de series que pasaron por alto, pero esta vez es una continuación que respeta a raja tabla su predecesora, al punto que es de esos casos que uno la recomienda con orgullo y mucha seguridad.

Incluso está la versión del 2010 de Karate Kid con las actuaciones de Jackie Chan y Jaden Smith que en vez de estar ambientada en Estados Unidos se ubica en China pero que no le hace honor a la película que lleva su nombre al punto que pasa desapercibida.

Para los fanáticos de la mítica serie Karate Kid de 1984, 36 años después nos volvemos a encontrar con Daniel Larusso y Johnny Lawrence. Pensar que esa película finalizó con ese combate que marco la victoria de Daniel San, nombre establecido por su profesor Miyagi, personaje que marco el acercamiento a las artes marciales de muchas generaciones. Miyagi quedo en el imaginario colectivo y todo el mundo aun sin haber visto y conocer la historia, sabe quien es. Expresiones como “ENCERAR” y “PULIR” («waxon, wax off» en su idioma original) con sus movimientos característicos, así como la patada de la grulla son originarias de esta película.

Son dos temporadas de veinte episodios que tiene varias coincidencias con la idea original, al punto que hay vario paneos rememorando momentos, vestimentas, lugares, pero la nueva impronta que le introduce es destacable, mostrar como Johnny revalúa todo lo aprendido y esa enemistad con Larusso hace ver que no son tan distintos como pensaban, sino que ante todo no se conocen. Los jóvenes que aparecen, las nuevas versiones de los dos estilos del karate muestran el crecimiento tanto de Larusso como de Lawrence al visualizar no solo como el tiempo paso sino como es necesario no repetir la historia.

En la nueva versión, muchos de los actores vuelven a aparecer sea la madre de Daniel Larusso, los amigos de Johnny, pero sobre todo el temible profesor de Kai, John Kresse, que mostraba todo lo que estaba mal en el deporte, el lado vengativo el pegar por pegar sin un propósito mas que el de ganar, y que todo termine a las manos.Su frase “no mercy, destroy” lo enfrentaba con Miyagi que sostenía que era necesario el balance, pero no solo para el karate sino para la vida. Las frases de Miyagi quedarán en el recuerdo no solo para las artes marciales sino para la vida “Primero aprende a pararte, luego aprende volar” y “no hay mal estudiante, solo mal maestro. Lo que dice maestro, estudiante hace.”.

Johnny si bien estaba criado bajo Kresse, ya que tenía un padre ausente, muestra las consecuencias que le trajo, el priorizar la pelea, el vivir del pasado sin asumir consecuencias como ser el poco interés por su hijo ya adolescente.

Por su parte Larusso no es más ese joven solo, sino que es un hombre casado con hijos que le fue bien en la vidapero es la demostración que las cosas cambian y que no todo es como cuando él era joven.

Disfruten una serie que tiene reminiscencias de los ochenta pero que es muy actual y la nueva generación es muestra de eso. Como en su momento había sucedido se produjo un nuevo acercamiento a los artes marciales producto de la serie. No estará Miyagi ni sus frases míticaspero el espíritu sigue latente…

Hasta el próximo encuentro!

Caterina Crivelli

recomendadora serial de series