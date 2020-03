En el marco del gran operativo de prevención y control dan detalles del primer caso de coronavirus en Mercedes

El intendente Juan Ignacio Ustarroz y el director del hospital Blas L. Dubarry Pablo Cassiani, dieron precisiones sobre el primer caso de coronavirus positivo en nuestra ciudad.

Se trata de un turista de nacionalidad inglesa. Desde el Concejo Deliberante se informó el protocolo de seguridad concerniente a este primer paciente infectado e hicieron hincapié en las medidas que se están tomando para evitar que el virus se propague, subrayando que el aislamiento es el método más eficaz para cortar la cadena de contagio.

Luego de felicitar el trabajo que se viene desarrollando desde el Hospital Blas Lorenzo Dubarry informó “en cuanto a este primer caso positivo de coronavirus, ayer confirmamos a través de migraciones que este grupo había ingresado al país efectivamente el día 6 de marzo y desde ese día hasta el 8 estuvieron en Quilmes, para luego arribar a nuestra ciudad” y destacó “se aplicó el protocolo con cien por ciento de eficacia, y esto lo quiero decir para llevar cierta tranquilidad a la gente” informó el intendente Juan Ignacio Ustarroz.

“Por el momento el foco está puesto en aquellos que vengan de países extranjeros o hayan realizado viajes a países de riesgo, en el tiempo esto se va a viralizar y va a ser más complejo el cuadro de situación, por eso nos reuniremos con otros intendentes para trabajar desde una perspectiva local, regional, provincial y nacional” expresó el Dr. Ustarroz y ratificó “el mejor método es el aislamiento social con la total responsabilidad que amerita el caso e ir generando esta conciencia cívica en cuanto a los cuidados, donde vemos una clara evolución pero aún falta”.

En este sentido Ustarroz señaló “estamos desplegando vehículos municipales y de la policía federal alertando a la población que cumpla con esta norma de convivencia que es el aislamiento social. Hemos adquirido pistolas para tomar temperatura y hemos montado dispositivos en los ingresos a nuestra ciudad para poder tener más control. Además estamos produciendo alcohol en gel en desarrollo social, todas las dependencias tienen este articulo y vamos a incorporar jabones en las bolsas de alimento que entregamos (lo más eficiente y eficaz para la higiene personal es el jabón) queremos incorporar camas en el hospital, es decir, estamos tomando una batería de decisiones y acciones en torno a mitigar el efecto del coronavirus en nuestra ciudad”.

Por otro lado, de manera firme y contundente, Ustarroz solicitó “quiero dejar un mensaje claro para este fin de semana largo a todos los jóvenes y a los padres, que lejos de estar de vacaciones estamos en una emergencia sanitaria, lo que implica tomar las acciones conducentes para cuidarse y cuidarnos como comunidad” y remarcó “si logramos que la curva no crezca vertiginosamente vamos a tener mejores posibilidades de sortear esta profunda crisis sanitaria que estamos atravesando, que para colmo de males va a tener un muy fuerte impacto en la economía local, nacional y mundial”.

“Yo quiero remarcar muchísimo la actitud de nuestra comunidad por mantener los conceptos estructurantes de una sociedad que es la solidaridad y el pensar en el otro” destacó el intendente Ustarroz y agregó “en Mercedes hubo desde el primer día unanimidad desde todos los sectores políticos en ponernos la camiseta de la salud pública”.

Al tomar la palabra, el director del hospital Blas L. Dubarry, Pablo Cassiani informó “en el día de ayer alrededor de las 17:00 recibimos el resultado del segundo caso que teníamos internado –el primero dio negativo- el cual dio positivo”.

A su vez, Cassiani notificó “en primer lugar se lo comunicamos al paciente y a sus allegados, hicimos el comunicado a las autoridades sanitarias regionales, a la autoridad local el señor intendente Ustarroz e hicimos un comunicado oficial del hospital para que todos tengan la información al mismo tiempo y no haya información errónea circulando” y agregó “ya habíamos hablado de este paciente de origen inglés de 20 años que arribó a nuestra ciudad el 9 de marzo a un campo educativo donde se realizan actividades. El mismo día que estaban por arribar el dueño del lugar nos da aviso que estaba por llegar un contingente con 23 extranjeros. Desde ese día permaneció en cuarentena”.

“Todos los días un equipo llama a los viajeros que tenemos en cuarentena, en este momento son 128, a los cuales se les hacen diferentes preguntas para que nos alerten tempranamente si tienen un síntoma. Paciente que viajó, paciente que tiene un síntoma, esas dos condiciones son las necesarias para ser internado y aislarlo dentro del hospital para asegurarnos que no haya transmisibilidad” avisó el Director del hospital y añadió “el primer día que comenzó con los síntomas el encargado del lugar se comunicó con nosotros, lo fuimos a buscar y quedó internado en el hospital Blas L. Dubarry. A partir de esa fecha se cuenta una cuarentena para el resto de los contactos estrechos”.

Asimismo, el Director subrayó “el paciente no había estado circulando en la ciudad, desde su llegada al territorio mercedino permaneció en ese establecimiento, se tomaron todos los recaudos respecto a los empleados, se les había pedido la nómina del personal al encargado, las funciones que realizan cada uno de ellos tomando las precauciones necesarias” y apuntó “el paciente evoluciona muy bien y luego de que se realicen los estudios necesarios y constatar que no posee el virus se lo externa y se vuelve a su país”.

“Tener un caso confirmado no significa tener la pandemia dentro de la ciudad, a este caso le sucederán otros, espero que sea de manera espaciada para no saturar el sistema de salud, para eso es muy importante el aislamiento de los vecinos para no generar picos de contagios que colmen el hospital y la clínica que son los dos lugares de internación que existen hoy en la ciudad” dejó asentado Cassiani.