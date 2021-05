EN CARRETA, EN MULA Y A CABALLO POR EL CAMINO REAL

Por Andrea Dematey

Tuve la alegría, sin proponérmelo, de saber que nuestro medio fue el primero que publicó sobre la 2da. Novena Federal a la Virgen de Luján en Comunión Mundial. Desde ese día fuimos recibiendo linda información de otros medios y la generada por La Carreta de Dios.

Nos comunicamos con Carlos Figueroa, laico consagrado y Presidente de esa Comunidad laical, ciudadana y cultural para invitarlo a que nos cuente detalles sobresalientes de la Marcha Gaucha Federal Patriótica y Mariana que está cabalgando hacia Salta en homenaje a los 200 años del paso a la inmortalidad del Gral. Martín Miguel de Güemes. Marcha a la que La Carreta de Dios adhiere y apoya. La misma partió desde Luján el 16 de abril con una imagen de la Virgen Gaucha de Luján peregrina de a caballo y la Virgen del Milagro peregrina de a caballo.

¿Contento Carlos que el 5 de Mayo, Día Nacional del Gaucho Peregrino a Caballo y 7mo. Día de la Novena haya sido en Villa María (Córdoba)?

Sí, feliz, porque luego que se produce el Milagro de la Carreta en 1630 en la Estancia, a orillas del Río Luján donde quedó la imagen de la Inmaculada, la carreta siguió su itinerario federal iniciado en el Puerto de Bs.As. hacia Córdoba con la otra imagen. Y Villa María, fue en ese entonces una de las postas. Desde Córdoba la sagrada imagen de la Madre de Dios siguió su camino hasta Sumampa a lomo de mula.

¿Están recreando con “La Carreta de Dios” y los Gauchos de Güemes esa hoja de ruta?

Sí, cuando mi querido hermano y amigo, el Dr. Fernando “Ferdy” García Bes, salteño y uno de los once gauchos que marchan me mostró la hoja de ruta hacia Salta, al ver que figuraba Ojo de Agua y no Sumampa (Sgo. del Estero), lo motivé a que incluyeran al Santuario de Ntra. Sra. de la Consolación de Sumampa como posta para que la Virgen Gaucha de Luján visite a su compañera de barco y carreta. Le pareció una buena idea a la que se sumaron los gauchos Sergio Fermoselle (Salta) y Gustavo Cabrera, Cordobés de Capilla del Monte.

Qué buena inspiración, contame

Luego de varias conversaciones, Cabrera me comenta que tenía una mula. Esa mula forma parte de la Marcha desde el domingo 9 y lleva espiritualmente en su lomo a la Madre de Dios. El pasado miércoles los once gauchos estuvieron en Jesús María, otra de las postas desde Córdoba hacia Sumampa en 1630. Cabe aclarar que la Marcha Patriótica y Peregrina está cabalgando por el Camino Real. También quiero destacar que los tres gauchos mencionados, en momentos de prueba para concretar la Marcha, le pidieron a la Virgen de Sumampa que los ayude y prometieron visitarla, iniciativa a la que adhirieron los demás gauchos y el grupo de apoyo logístico.

Carlos, ¿puedo comprometerte para nuevas notas en los próximos días?

Con mucho gusto estoy a tu disposición.