El Municipio de Mercedes subasta terrenos en la ciudad

El Municipio de Mercedes a través del área de Tierras y Hábitat realizará una subasta pública, por intermedio del Colegio de Martilleros, de terrenos en la ciudad. Los mismos están concentrados en dos lotes, uno ubicado en 124 entre 11 y 19 que consta de tres mil (3.000) metros de superficie y otro ubicada en 158 entre 39 y 61 bis que consta de seis mil (6.000) metros cuadrados de superficie. Todo lo recaudado pasará a ser parte de un fondo de viviendas para futuros programas de construcción de casas o acceso a la tierra.



En primer lugar, el intendente Juan Ignacio Ustarroz celebró el trabajo realizado junto al Colegio de Martilleros y felicitó a todo el equipo de Tierras y Hábitat del Municipio “para nosotros este hecho es muy importante, poder rematar/subastar terrenos que estaban en una situación de incertidumbre, dándoles una regularidad, generando además, ingresos para el Municipio en un contexto muy difícil”.

“Esto nos permitirá -inmediatamente- comprar y adquirir terrenos para futuros planes de vivienda y de lotes con servicios” manifestó Ustarroz y destacó “cuando hablo de futuro, no es algo muy lejano, porque ya está en marcha el programa Pro.Cre.Ar que le permitirá a la ciudad de Mercedes, con todo este gran trabajo que ha realizado la Subsecretaría, impulsar el acceso a la vivienda y a la tierra”.

En ese sentido, el intendente Ustarroz subrayó “esto evidentemente pone en marcha la industria de la construcción que genera trabajo, además de garantizar el derecho constitucional a las familias a acceder a la tierra y a la vivienda”.

Por otro lado, el intendente apuntó “hacía mucho tiempo que no se hacían este tipo de subastas, y esto es gracias a un trabajo progresivo, ordenado y metódico que viene haciendo el área y que nos permitió en un primer momento dotar al banco municipal de tierras, generando la capacidad física de los terrenos” y destacó “creo que están dadas las condiciones, para en lo inmediato, adquirir terrenos e impulsar un plan de viviendas en la ciudad que es algo que todos estamos esperando hace mucho tiempo”.

Por su parte, Luis Colao, quién está al frente del Colegio de Martilleros expresó “en ese marco y con el convenio de reciprocidad que tenemos con la Municipalidad de Mercedes, el Colegio ha receptado la solicitud. El sorteo se hará en las instalaciones del Colegio, y hemos abierto la inscripción a todos los matriculados de la ciudad de Mercedes, porque este es un procedimiento administrativo, no es un proceso judicial, por lo tanto, es un listado especial el que estamos haciendo”.

“El día lunes vamos a estar haciendo el sorteo, se lo comunicaremos al Municipio y al interesado, para darle transparencia al acto” comunicó Colao y añadió “agradecerle al Dr. Ustarroz de poder continuar en este trabajo mancomunado del Colegio profesional con la Municipalidad de Mercedes”.

La Directora de Tierras, Valeria Ilarraz informó “a partir de un procedimiento donde el Concejo Deliberante autorizó al Poder Ejecutivo a proceder a la venta de porciones de terrenos, una ubicada en 124 entre 11 y 19 que consta de tres mil (3.000) metros de superficie y otra ubicada en 158 entre 39 y 61 bis que consta de seis mil (6.000) metros cuadrados de superficie, se inició con la subasta pública” y agregó “se convocó al Colegio de Martilleros para que haga un sorteo público dentro de su matriculado a los efectos de designar un rematador”.

“Todo lo recaudado en base a la ordenanza del banco de tierras 7982/17 va a formar parte del fondo para viviendas, lo cual estará destinado exclusivamente a un futuro programa o para acceso al suelo como viene haciendo el Municipio de Mercedes” señaló Ilarraz.