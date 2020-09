El Ministerio de Educación entregó netbooks a estudiantes de Malvinas Argentinas

El ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, junto al intendente de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini, distribuyó 1628 netbooks destinadas a alumnas y alumnos de primer año del ciclo superior del nivel secundario con el objetivo de facilitar el acceso a la tecnología en el contexto de la pandemia y continuar trabajando para reducir la brecha digital en la Argentina.

La entrega se llevó adelante en la Escuela Secundaria Nº9 del distrito. Durante la ceremonia, Trotta expresó: “En este contexto particular que estamos atravesando, se han tenido que generar nuevos caminos para poder educar a la distancia. La pandemia ha evidenciado aún más las profundas desigualdades de nuestro país y sabemos que quien tiene que asumir la responsabilidad de resolverlas, es el Estado”. Y agregó: “Articulamos y trabajamos en conjunto con la Provincia y el municipio tanto en materia de conectividad como en lo que refiere a infraestructura escolar porque estamos preparando nuestras instituciones para el momento del regreso seguro a las aulas. Volveremos apenas haya una ventana de oportunidad a las actividades escolares, apenas la realidad epidemiológica nos lo permita. Sabemos que no podemos esperar a que exista una vacuna, debemos garantizar la disminución del riesgo a su máxima expresión conscientes de que vamos a convivir con el COVID-19”. Por su parte, el intendente de Malvinas Argentinas destacó: “Estamos muy contentos que nuestro ministro de Educación, Nicolás Trotta, esté acá en Malvinas y que podamos otra vez hacer la entrega de este programa tan lindo que a mí me tocó llevar adelante cuando trabajaba en ANSES y que luego se había terminado. Hoy, poder llevarlo adelante de nuevo desde el Estado nacional, más en estos tiempos de pandemia donde la conectividad es tan importante, es una alegría enorme. Este programa en su momento sirvió muchìsimo para tener inclusión digital para los jóvenes y también para las casas, porque muchas veces los mismo familiares terminan utilizando la tecnología y aprendiendo de las herramientas digitales. Gracias a la intervención del Estado a través de la entrega de las netbooks, cada una de las familias pueden insertarse en este mundo digital que avanza de manera tan dinámica. Es una decisión del Estado nacional poder llevarlo adelante otra vez y agradecemos que esté presente en este momento tan difícil”. Las computadoras están siendo entregadas en los distritos de: Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Berisso, Ensenada, Escobar, Esteban Echeverría, Ezeiza, Florencio Varela, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, La Matanza, La Plata, Lanús, Lomas de Zamora, Malvinas Argentinas, Marcos Paz, Merlo, Moreno, Morón, Pilar, Presidente Perón, Quilmes, San Fernando, San Isidro, San Martín, San Miguel, San Vicente, Tigre, Tres de Febrero, Vicente López y General Rodríguez. Del mismo modo, 55 mil netbooks y 22 mil tablets están siendo distribuidas en las diez provincias del Norte Grande: Catamarca, Chaco, Corrientes, Formosa, Jujuy, La Rioja, Misiones, Salta, Santiago del Estero y Tucumán.